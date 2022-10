Sonsoles Ónega confiesa a su novio que el rumor sobre sus hijos es cierto

Sonsoles Ónega está feliz después de debutar el pasado lunes 24 de octubre con su nuevo proyecto televisivo en Antena 3, Y ahora Sonsoles.

Este jueves, la comunicadora ha sido invitada por segunda vez en dos meses a El Hormiguero. Pablo Motos ha sabido sacarle el jugo a una entrevista que varió mucho con la que ofreció tras volver de sus vacaciones.

En esta ocasión, la periodista y presentadora de Atresmedia ha desvelado ciertos temas personales a Pablo Motos. Además, ha sido preguntada por cómo ha llevado este arranque del novedoso espacio que compite con Sálvame. Y también ha querido ser sincera con lo que le han pedido sus hijos, por activa y por pasiva.

El caso es que sobre ellos no suele hablar demasiado delante de las cámaras, pero los dos hijos de Sonsoles, de 10 y 13 años, han sido muy tajantes con ella. Fueron sinceros con su madre y le han rogado que no haga algo en directo que les pone de los nervios.

Sonsoles Ónega asume que sus hijos no aguantan verla así en plató

Estamos hablando de los bailes que en un momento dado la periodista dedica a toda su audiencia, pero que avergüenzan en cierto modo a sus hijos.

| Atresmedia

"Me han pedido que no baile, porque se avergüenzan", ha contado Sonsoles Ónega. "Cuando estuve aquí y conté eso de la faja al día siguiente no me hablaban. Yo les decía ¿niños? Solo me dijeron 'cómo cuentas eso', 'no bailas bien, asúmelo'", ha dicho bajando la cabeza.

Pablo Motos le ha respondido que es lógico porque están en una edad dura y a veces todo les molesta. "Es una edad difícil y normal que se avergüencen de su madre haga lo que haga", ha sostenido el presentador. Y la invitada ha dicho lo siguiente. "Me dicen que no baile y que lo hago muy mal, pero yo me veo de bafle".

Sonsoles Ónega ha desvelado que sus hijos ya son unos 'hombres', y cuenta que se llevan a casa a sus amigos y la dejan de lado. "Me tienen recluida en una parte de mi casa", bromeaba.

Más tarde, Motos y su invitada les han lanzado un claro mensaje "para que lo vean sus amigos del cole. Os quiero mucho", ha confesado la presentadora mirando fijamente a cámara.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

La presentadora está pletórica tras estrenarse Y ahora Sonsoles

Por otro lado, sobre su estreno en Antena 3, esta ha dicho que "ha ido muy bien y hemos tenido el respaldo de la audiencia. Es algo fundamental y eso nos ha relajado. La audiencia nos importa y mucho", ha sido clara Ónega tras estos primeros días de programa.

"La audiencia es tan fundamental que si no hay te echan. En la tele es todo muy bonito, pero poca broma", ha querido añadir el valenciano.

| Atresmedia

En tono jocoso, Sonsoles ha afirmado que "el niño ha nacido y tiene cinco dedos. No tiene intolerancias ni nada, y ahora hay que seguir el camino y el día a día", ha dicho en directo.

Además, la presentadora ha sido sincera al referirse a lo que más rabia le da y por lo que suele echar alguna bronca a su equipo: las faltas de ortografía

"Soy súper estricta con el equipo, soy muy pesada con los rótulos, que si las comas, que si esta tilde. Soy muy pesada en general y no lo puedo evitar. Soy muy intensa y pido disculpas al equipo, pero forma parte de todo esto, lo vivimos aquí", ha sostenido en pleno directo.