Sonsoles Ónega asimila la ruptura y defiende sus intereses

Sonsoles Ónega es una de las presentadoras más respetadas de Telecinco, por eso nadie se atreve a dar ciertas informaciones sobre ella. Sin embargo, cada vez hay más famosos que ponen sus cartas encima de la mesa y el último en hacerlo ha sido José Ortega Cano. El torero entrado por teléfono en Ya son las 8 y visiblemente alterado ha anunciado su ruptura con la prensa del corazón.

Sonsoles Ónega se ha quedado sorprendida porque nunca había escuchado al viudo de Rocío Jurado tan afectado, pero le ha interrumpido. La presentadora ha defendido sus intereses y ha dejado claro que en ningún momento ha contratado a Gloria Camila para que hable de su familia. José ha regañado a la joven y le ha pedido que le aparte de este mundo porque ya no quiere saber nada del mundo rosa.

| EP

Sonsoles le ha prometido al maestro que respetará su voluntad y se ha comprometido a no dar más información sobre él. Pero le ha dejado claro que Gloria Camila no trabaja en televisión para dar información de su familia. Asegura que le han dado el puesto porque es una colaboradora muy eficaz y porque está plenamente capacitada para generar contenido.

Sonsoles ha defendido sus intereses y ha dejado claro que la hija de Rocío Jurado nunca ha filtrado información comprometida. Ha llegado a un acuerdo con Ortega Cano y le ha prometido que no hablarán más de él, pero le ha recordado algo. Es importante que él también se mantenga al margen del escándalo y que no participe en ningún otro programa.

“Tiene mi palabra de que vamos a cumplir con lo que usted nos está pidiendo, pero que sea recíproco. A Gloria la tenemos porque es una profesional y porque nos encanta como trabaja. No viene aquí a hablar de Ana María, ni de su padre, ni de su familia, que lo tenga usted claro”, le ha comentado Ónega.

Sonsoles Ónega entiende la separación

Sonsoles comprende que José Ortega Cano está atravesando un mal momento y respeta que quiere separarse de la prensa del corazón. El torero ha comunicado que va a retirarse de la televisión porque no se encuentra bien de salud. Asegura que no tiene fuerza para defenderse de determinados escándalos y prefiere apartarse antes de que sea tarde.

| Europa Press

Ónega se ha comprometido a no volver a informar sobre José, pero ha recalcado que no contrató a Gloria Camila para tener información suya. “Viene aquí a trabajar y a hacer su carrera, está trabajando divinamente y estamos muy contentos con ella”. La colaboradora ha dado la cara por su padre y ha prometido que entendía su enfado, pues ya le advirtió de que iba a romper con los medios.

“Yo entiendo que mi padre diga eso porque nos hemos reunido y me ha dicho que deje el tema, pero yo llevo dos semanas dejándolo. Lo único que aporte fue mi opinión sobre una colección que se hizo pública y no hice ninguna crítica dañina ni fea. Solo he respondido a cosas que se han dicho en otros programas”, ha desliado Gloria Camila.

Sonsoles Ónega lanza una advertencia

Sonsoles respeta que José Ortega Cano quiera dejar el mundo del corazón, pero sabe que la ruptura dará mucho de qué hablar. También ha recordado que Ana María Aldón debe ser más cuidadosa, pues ella también ha originado ciertos escándalos. “Tu padre ha puesto la salud por encima de todo, así que su mujer debería tomar nota”, le ha comentado a Gloria.

Ónega se ha quedado sin palabras cuando ha escuchado al viudo de Rocío Jurado decir que se iba a apartar para siempre de los medios. “Yo no voy a hacer siempre intermediario en todos los programas y con esto ya me retiro. A mi hija y a mi mujer les pido que me dejen vivir tranquilo, que dejen de hablar de mí”.