Sonsoles Ónega admite que ha vuelto a casa, pero advierte que no volverán a abrazarse

No cabe duda de que todavía sigue generando bastante incertidumbre la inesperada marcha de Sonsoles Ónega de Telecinco. Y es que desde que saltó la noticia de que la periodista había decidido abandonar la cadena, han surgido infinidad de rumores sobre dónde podría colaborar a partir de ahora.

Asimismo, se descubrió que Sonsoles Ónega formará parte del elenco de trabajadores de Antena 3. Además, volverá a ejercer de presentadora como ella solo lo sabe hacer en un programa que lleva su nombre: Y ahora Sonsoles.

No obstante, pese a que ya no trabaja en Telecinco, no puede evitar fijarse en todo lo que pasa en el espacio que presentó por tantos años, Ya es mediodía. Y es que ahora con más motivo porque se acaba de confirmar la vuelta de un colaborador que, supuestamente, estaba vetado de la cadena.

Rosa Benito vuelve a 'Ya es mediodía'

Ya han pasado unos meses desde que Sonsoles Ónega abandonó su preciado lugar en Ya es mediodía. Desde luego, su repentina salida causó verdadera euforia en todos los medios, dado que no se conocían los motivos de la marcha de la presentadora.

A su vez, esta despedida también coincidía con la desaparición de Rosa Benito en el espacio, ya que de la noche a la mañana no dejó de aparecer. En un principio, se imaginó que la tía de Rocío Carrasco había decidido tomarse un respiro de la pequeña pantalla, pero, finalmente no fue así.

Sus supuestas vacaciones estaban durando más de lo previsto, algo que no acabó de cuadrarles a los espectadores, que ya sacaban sus propias teorías. Una de ellas y, sin duda, la que más sonó con fuerza fue la de un posible veto. Es preciso recordar que Rosa Benito se encuentra en el ojo del huracán por la docuserie de su sobrina.

Por lo que, según se rumoreaba, esto y los supuestos toques de atención que le habrían dado habrían sido la causa definitiva de su marcha. No obstante, tan solo días después, la misma exmujer de Amador Mohedano quiso zanjar de una vez por todas estos rumores.

"A los que me preguntáis por la noticia de que me han vetado, deciros que no tengo constancia de eso. Lo que sé es que sigue habiendo una muy buena relación y una propuesta de trabajo encima de la mesa", explica.

Pero, pese a su insistencia en negar lo contrario, los medios ya tenían su propia opinión de los hechos: el veto. Sin embargo, ahora, por fin, se ha conocido a través de Fórmula TV que la que fue cuñada de 'La más grande' volverá a ocupar su silla en Ya es mediodía.

Este regreso coincide justamente con la vuelta a la pequeña pantalla de Ana Rosa Quintana a El programa de Ana Rosa. De modo que hoy, 10 de octubre, a las 13:30 horas se podrá ver nuevamente a Rosa Benito en televisión.

Sonsoles Ónega, consciente de que Rosa Benito no lo ha pasado bien

Desde luego, su aparición será de lo más comentada. Sobre todo, porque podría opinar sobre la entrevista de Ortega Cano en El programa de Ana Rosa y, también, del documental de Rociíto. Y es que Sonsoles Ónega ha sido testigo de que la emisión de En el nombre de Rocío ha sido sumamente duro para la expeluquera.

No solo la exmujer de Amador Mohedano ha tenido que lidiar en todos estos meses con el acoso mediático, sino también con que su imagen no sea la mejor de todas. Justamente, estas podrían haber sido las razones por las que la alicantina se habría tomado un descanso del formato donde colabora.

Eso sí, parece ser que, por fin, este periodo de descanso ya ha llegado a su final porque Rosa Benito volverá a la televisión a enfrentarse a todas las polémicas.

