Sonsoles Ónega aclara lo de su embarazo y su novio sabe que no hay otra solución

Sonsoles Ónega saber perfectamente lo que quiere en su vida, por eso no ha tenido ningún problema en confesarle a su pareja qué pasa con su embarazo. Y es que, a día de hoy, la periodista tiene muy claro que no hay otra opción.

El pasado 11 de junio, Sonsoles Ónega dejó sin palabras a toda la audiencia de Telecinco. Anunció que, tras 15 años trabajando en Mediaset España, había tomado la iniciativa de fichar por la cadena rival.

De la noche a la mañana, Sonsoles Ónega decidió abandonar su puesto de trabajo sin previo aviso, algo que muchos lo interpretaron como traición.

Y, aunque varias personas cercanas a la comunicadora aseguraron que "ni ha negociado a espaldas de Mediaset ni ha traicionado a nadie", su salida fue de lo más polémica.

"No es verdad que Atresmedia haya ido a pescar a la competencia para hacer daño. Se le hizo una oferta, porque es una de las presentadoras más queridas por la audiencia, y ella ha aceptado", aseguró una persona cercana a Sonsoles.

Ahora, y después de varios meses, han salido a la luz unas reveladoras palabras de la comunicadora. Y es que todo apunta a que la hija de Fernando Ónega ha tomado una importante determinación familiar.

Sonsoles Ónega ha tomado una decisión

Sonsoles Ónega no ha tenido ningún problema en hacer pública una importante decisión que ha tomado en relación a su vida privada. Y es que, después de una larga reflexión, ha llegado a la conclusión de que no quiere tener más hijos.

El pasado 19 de abril, cuandoSonsoles todavía pertenecía a la familia de Ya es mediodía, comenzó la sección de Fresh felicitando a uno de sus compañeros.

Y es que, hacía tan solo 24 horas, había sido el cumpleaños de Jorge Pérez y, para celebrar este momento tan especial, el modelo decidió llevar un surtido de dulces al plató de Telecinco.

"He visto a todo el equipo del programa comiendo como si no hubiera un mañana y yo no he comido", aseguró Sonsoles Ónega, provocando la reacción de Miguel Ángel Nicolás. "Pero no seas mentirosa, no engañes a tu audiencia", le reprochó el colaborador entre risas.

"Se ha comido media torrija esta mañana de la pastelería de la madre de una compañera. Le he dicho 'basta de azúcar ya porque claro…'".

Tras salir la verdad, a Sonsoles Ónega no le quedó otra opción que explicar lo que verdaderamente había pasado. "Primero, yo no le digo que no a una torrija que, desde que falta mi abuela, nadie me las hace y si las hace la madre de Lucía, yo me las como".

"Y luego, viene este señor con ese cuerpo [Jorge Pérez] y trae unos hojaldres que dice que adelgazan… Y me como un trozo, que el otro lo tengo aquí", aseguró la comunicadora, mostrando el pedazo que tenía guardado debajo de la mesa.

En este momento, y después de ver los calores que tenía Sonsoles Ónega, fue la propia Alba Carrillo la que encendió todas las alarmas. "A ver si vas a estar embarazada", se preguntó la tertuliana. "No, cariño", aseguró la presentadora, antes de confirmar que "no voy a tener más hijos".

"Pues esos calores…", insistió la colaboradora del Fresh, en un intento por sonsacar a la periodista algo de información. "Entonces sería otra cosa, pero no es ni una cosa ni la otra", apuntó a continuación.

"Es que no quiero tener más hijos, es una certeza en mi vida ya", explicó Ónega, mientras que el resto de sus compañeros aseguraban que "nunca se sabe". "Cómo es la vida de injusta. Yo deseando tener un vástago y tú has cerrado la fábrica", le reprochó Carrillo, entre risas.