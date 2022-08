Sofía Suescun, preparada para recibir muchos millones después de confesar el cáncer

Sofía Suescun ha hecho una reaparición estelar en la portada de una conocida revista. La excolaboradora televisiva, anda desaparecida entre los habituales de la pequeña pantalla. Sin embargo, sigue muy presente entre los usuarios de Instagram.

Sofía tiene 1,3 millones de seguidores en esta red social y con todos ellos comparte básicamente tres cosas. Muestra las aventuras de sus animales, el casoplón que se ha construido y los modelitos y productos que promociona.

Según ha desvelado en la entrevista, la casa de lujo que Sofía tiene en las afueras de Madrid "cuesta un millón de euros y ya está pagada". Sofía también ha desvelado el dinero mensual que gana y, como no quiere la cosa, ha hablado de una terrible enfermedad.

Sofía Suescun confiesa el cáncer que le está amargando la vida

Suescun presume de ganarse la vida mucho mejor ahora que cuando trabajaba en la tele. Así pues, la novia de Kiko Jiménez afirma estar ganando alrededor de 30 000 euros al mes, únicamente con las redes sociales. Algo que cuesta de creer barajando las cifras en las que se mueven otras influencers con muchos más seguidores y engagement que ella.

| Trendings

Seguidamente, Sofía cuenta que Maite Galdeano, su madre "tiene un cáncer en la sangre. Supuestamente lo cuenta "destrozada" según la publicación. Las fotos del reportaje no lo atestiguan.

"Nadie sabe que ella tiene una enfermedad mortal. Ella no lo ha contado nunca". Tiene polictemia vera, un tipo de cáncer que espesa la sangre y puede causar graves problemas, como coágulos sanguíneos.

"En cualquier momento puede morir. Es un mal muy traicionero, te puede dar un trombo de pronto. Se transmite de padre a hija, va en los genes del padre", explica.

Galedano tiene esta enfermedad desde los 37 años y ahora Sofía revela que en realidad, la pensión que cobra es por eso y no por la fibromialgia que también padece.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Y tras el drama de Sofía Suescun, la publicidad de su nuevo negocio.

Sofía Suescun concede una larga entrevista en la que, además de mostrarse destrozada por el drama de su madre, anuncia su nuevo negocio. Ya llamó la atención hace unas semanas que la misma revista sacara en portada a su novio Kiko, explicando que vende, por un millón de euros, su chalet de lujo.

Sofía y él se han construido en paralelo dos casas casi contiguas y ahora las venden.

Sofía arroja luz al asunto. "Kiko hizo muy buen equipo con el constructor y lo que él quiere es hacer muchas más casas a partir de la que tiene. El constructor se dedica a lo suyo (...) a construirla y nosotros seríamos como la promotora".

Así pues, Sofía explica que tiene otra casa "en marcha" y que "la mía no la puedo vender de momento porque tengo todos mis animales, eso conlleva una responsabilidad. Tengo otra preparada y haciéndose para vender". "Kiko no tiene esa responsabilidad y tiene esa capacidad de vender la suya, coger un dinero y poder hacerse otras dos".

El regreso de Sofía Suescun a televisión

Sofía no descarta regresar a la televisión "si me gusta el proyecto", pero por el momento se siente muy cómoda en su faceta como promotora inmobiliaria. Ambiciosa como Kiko, si algo no se le puede negar, es que ha sabido invertir bien todo lo que ha ganado estos años con la pequeña pantalla.

Lo que también llama la atención es el papel de Lecturas en todo este asunto. Ya van dos portadas, una con Kiko y la otra con Sofía haciendo una brutal campaña de publicidad a esta agencia inmobiliaria que están montando.