Sofía Suescun confirma que los peores rumores sobre su madre son ciertos

Sofía Suescun, personaje televisivo conocido por todos, especialmente por ganar varios realities, nos dejaba a todos de piedra. Lo hacía después de que desvelase en una exclusiva para la revista Lecturas que su madre, Maite Galdeano, sufría un cáncer desde hace casi dos décadas.

Sofía Suescun reveló su dolencia en la misma entrevista en la que enseñaba a los lectores de la citada publicación su nueva casa. Un inmueble que le ha costado la friolera de un millón de euros.

Y es que la que fue la ganadora de Supervivientes habló sin tapujos sobre su vida actual. Pero lo más impactante de toda la entrevista fue lo que contó sobre la persona que le dio la vida, Maite Galdeano.

Sofía Suescun ya sabe que la dolencia ha destrozado a Maite

Sofía Suescun expuso abiertamente que su madre tiene "una enfermedad en la sangre desde que tenía 38 años".

| GTRES

Además, la joven afirmaba que este "es un cáncer muy traicionero" y que podría terminar con la asistencia de la icónica conductora de autobuses casi sin avisar. Sin duda, con esa exclusiva, Sofía Suescun nos dejaba a todos helados, ya que era un asunto que se desconocía por completo de la vida de Maite Galdeano.

Hasta ahora, tanto ella como su hermano Cristian lo han sufrido en silencio. Pero no ha podido aguantar más el dolor y lo han querido compartir con toda España.

"Mi madre es mi todo. No he querido pensar más de la cuenta porque se me caería el mundo encima", aseguraba hace una semana la televisiva.

Sofía Suescun ya lo contó: "Un cáncer muy delicado"

Además, la joven afirmaba, en dicha revista, que "el cáncer le salió muy pronto" y que la dolencia que padece su familiar es "delicada".

policitemia vera | GTRES

El caso es que, unos días después de aquella exclusiva, ha sido Maite Galdeano quien ha querido coger el toro por los cuernos. Esta ha hablado más en profundidad sobre esta dolencia que sufre desde hace muchos años.

En la misma revista en la que su hija Sofía Suescun daba la terrible noticia, Maite ha respondido a todo en una exclusiva que dará mucho que hablar.

Sofía Suescun se entera de la intimidad de su familiar

“Me salió cuando tenía 38 años”, sentencia Maite Galdeano, que se abre en canal por primera vez sobre la dolencia que padece. “En la Clínica Universitaria de Navarra me hicieron pruebas de contraste y demás, es genético. Es una dolencia desconocida y, por eso, no la saben dominar bien”, cuenta este miércoles.

“Además del cáncer tengo artritis, fibromialgia, hernias, cefalea y gastritis crónica. Me han arrancado la tiroides y se me ha desplazado una rosca de la columna. Así lo expone la buena de Maite, que no duda en contestar a aquellos haters que critican todo lo que hace.

| GTRES

“Dios me ha traído muchas enfermedades porque quiere que esté siempre al lado de mi hija”. Así se expresaba la televisiva en una conocida revista.

Lo cierto es que la relación de Sofía Suescun y su madre siempre ha sido muy intensa. No han dejado de apoyarse una a la otra en todo este tiempo. Así lo contaba la propia hija de Maite hace escasos días.

A pesar de padecer tantas dolencias, estamos seguros de que Maite saldrá adelante y con su forma de vida optimista afrontará mucho mejor estas enfermedades. Unos problemas de salud que ha mantenido ocultos demasiado tiempo, y ahora ya no ha querido esconderlos más para tristeza de los miles de seguidores que posee en sus redes sociales.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón