Sofía Suescun confirma lo del embarazo en plena enfermedad de su madre

Aunque Sofía Suescun lleva años fuera de la parrilla televisiva, su faceta como influencer está siendo sin duda la que más relevancia le está dando. Hace tan solo unos meses, la joven anunciaba a través de una revista que su madre, Maite Galdeano, padecía un cáncer de sangre.

Ahora, la madre de la ganadora de Supervivientes, ha subido un video a Instagram felicitando a su hijo Cristian. En él cuenta con todo lujo de detalles cómo fue el embarazo y el parto de sus hijos, haciendo gala de su sentido del humor.

Y es que la madre de Sofía Suescun siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua. La exgran hermana siempre ha sido un libro abierto a la hora de hablar sobre cualquier tema de su vida privada. Y una vez más lo ha demostrado.

La madre de Sofía Suescun cuenta cómo fue el embarazo

Maite aprovechaba este domingo que su hijo Cristian cumplía 36 años para subir un video de lo más peculiar:

"Hoy 16 de octubre, hace 26 años que me resquebrajaba mi canal tan estrecho un grandullón llamado Cristian Suescun. Que siempre ha sido mi talón de Aquiles, llegó a pesar tres kilos seiscientos, Sofía lo superó", comentaba la exgran hermana.

Pero eso no acabó ahí, Maite continuó explicando con todo lujo de detalles cómo fue el parto de su hijo mayor:

"Me lo sacaron con espátula, no había manera de que saliese, fue horrible. Estuve toda la noche dilatando y no había manera de que llegara, horrible. Yo creo que las espátulas me dejaron algún cable mal, ahí abajo".

"Ya le he puesto esta mañana el audio correspondiente a lo que se merece", comentaba la madre de Sofía Suescun con su peculiar sentido del humor.

Y es que pese a los duros momentos que está atravesando Maite debido a su enfermedad, la pamplonesa no pierde su sentido del humor. Ahora mismo, sus hijos Cristian y Sofía son los dos pilares fundamentales en los que se apoya cada día.

Hace unas semanas, Maite confesaba en una entrevista que con la situación actual que está atravesando, debe permanecer cerca de su hija:

"Dios me ha traído muchas enfermedades porque quiere que esté siempre al lado de mi hija", relataba.

Incluso llegó a confesar que el suicidio fue una idea que se planteó en su momento. Pero que de nuevo, su hija fue quien se la quitó de la cabeza:

"Mi Sofía, como siempre, ella me quitó la idea del suicidio de la cabeza. Me di cuenta de que tenía que luchar por ella, aceptar la puta enfermedad, hacer lo que me dijera la hematóloga y punto pelota", confesaba.

Sofía Suescun, atendida en urgencias

Sofía también sorprendía a todos ayer cuando anunció en redes sociales que había sufrido un extraño brote por unas ronchas por todo el cuerpo. La influencer contó a sus seguidores que no sabía de dónde podría venir y rápidamente decidió ir a urgencias:

"Ha podido ser una pequeña reacción alérgica a las almendras que he metido en el batido. Me ha dicho el médico que a veces sale de repente. Mañana me tomaré lo mismo y veré la reacción", confirmaba a sus seguidores.

Sofía ya habló para la revista Lecturas de una afección en la piel por la cual estaba tomando unas fuertes pastillas. Esta misma medicación era la que estaban frenando sus planes de embarazo:

“Estoy tomando una medicación, un tratamiento para la piel, y no puedo hasta que lo termine. Me queda menos de un año”, confesaba.

Pero la influencer afirmó que tan pronto como acabe el tratamiento, ser mamá será una de sus prioridades.