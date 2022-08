Sofía Suescun anuncia que Maite Galdeano tiene cáncer

Sofía Suescun lleva mucho tiempo trabajando en televisión y se ha rodeado de un grupo de defensores dispuestos a darlo todo por ella.

Ahora necesita la ayuda de sus fans más que nunca porque la persona más importante de su vida tiene un problema. Maite Galdeadno, su madre y mano derecha, padece cáncer en la sangre y el diagnóstico es preocupante.

Sofía Suescun ha concedido una entrevista para contar todo lo que está sucediendo y ha sido más sincera que nunca. “Podría morirse en cualquier momento”, comenta la influencer visiblemente preocupada por el futuro de su familia. Se ha puesto en contacto con los mejores médicos, pero todos dicen lo mismo: la enfermedad está en un punto crítico.

Sofía sabe que Maite Galdeano es muy fuerte, luchará hasta el final y no se dejará vencer, está preparada para enfrentarse a todo. La conductora de autobuses siempre se ha caracterizado por su temperamento, no se deja pisar por nada ni por nadie. Desde muy joven ha sufrido circunstancias duras y siempre las ha superado, esta no será una excepción.

Sofía, también conocida como “la reina de los realities”, ha sacado a la luz el diagnóstico de Maite Galdeano para concienciar del problema. “El mal de mi madre es muy traicionero, te puede dar un trombo de pronto porque esto no avisa”. La antigua concursante de Gran Hermano está muy preocupada, pero tiene esperanza y sabe que Galdeano saldrá victoriosa.

Sofía Suescun confiesa la gravedad del problema

Sofía ha estado un tiempo alejada de Telecinco, supuestamente en la cadena le vetaron porque firmó un contrato muy polémico. Decidió que quería dedicarse a las redes sociales y Mediaset consideró que se estaba equivocando, por eso dejaron de contar con ella. Ahora ha regresado con una mala noticia y sus antiguos compañeros se han solidarizado con la situación.

Suescun reconoce que la situación es más grave de lo que parece porque los médicos no han sabido eliminar el cáncer. De momento tendrá que convivir con el mal, aunque si todo sale bien en un tiempo esta noticia no será más que un triste recuerdo. “Le salió muy pronto”, explica en la última entrevista que ha concedido.

Maite Galdeano es uno de los rostros más queridos de la televisión porque siempre tiene una sonrisa preparada para sus aliados. Ha guardado el secreto hasta el final porque a ella lo que le gusta es hacer reír, no quiere que se preocupen por su situación. Es el gran sustento de su familia, sabe que debe estar fuerte y no dejará que nada le frene.

“Mi madre es mi todo, no he querido pensar más de la cuenta porque se me caería el mundo encima”, comenta Sofía. De momento es pronto para hacer malos augurios, aunque la influencer reconoce que la situación es delicada. Por suerte Maite Galdeano es fuerte y pronto podrá comunicar que está recuperada.