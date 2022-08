Sira Fernández, la mujer de Frank Blanco, que cambió totalmente después del embarazo

Sira Fernández ha pasado de ser una periodista relativamente poco conocida a la mujer de uno de los presentadores de moda de la televisión. Eso conlleva que las miradas se fijen en ella, pues es la mujer que comparte la vida con Frank Blanco.

Frank acaba de estrenarse como presentador de un programa de corazón en Telecinco y está bregando con su primera gran prueba de fuego. El éxito del formato puede ser la antesala de una exitosa carrera televisiva en Mediaset o el inicio del declive.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Frank, junto a Verónica Dulanto, es el encargado de pilotar el programa de los fines de semana en Telecinco. Ya es verano está en fase de pruebas para ver si revalida formato y caras en otoño, cuando la liga de las audiencias se juega de verdad.

Frank Blanco tiene el apoyo, en esta decisiva aventura televisiva, de su mujer, Sira Fernández. También se dedica a los medios de comunicación, por lo que sabe la importancia de la audiencia en televisión.

Frank Blanco y Sira, la gran decisión tras el embarazo

Frank Blanco y Sira Fernández se dieron el 'sí quiero' el 3 de agosto de 2013, esta semana ha hecho 9 años.

La celebración fue en Begur, en la Costa Brava, en una cala de ensueño que la pareja quiso adornar con cientos de velas y farolillos. Todo muy romántico y mediterráneo. Los dos provienen del periodismo y se conocieron a principios de los 2000 cuando presentaban Los 40 Principales.

Al principio, según Blanco, "no nos soportábamos. Era incluso odio. Tuvimos un programa por la tarde de mucho éxito y menos mal que se acabó. Estábamos encantados porque ya sólo nos teníamos que ver por los pasillos. Nos saludábamos por educación".

Posteriormente, volvieron a coincidir ya en un programa de televisión. "Lo intentamos de nuevo y nos reencontramos. Nos empezamos a respetar y, no sé como, surgió la chispa".

El gran cambio en la vida de Sira y de Frank fue su boda, en la que sellaron su relación. Cuando se casaron ya tenían dos hijos Martín, nacido en 2011 y Mateo, en 2012. Fue entonces cuando decidieron formalizar su relación y unir sus vidas para siempre.

Como curiosidad, en la fiesta sonó el clásico de Sinatra, Fly Me To The Moon. Esta letra es la que llevan grabada en sus alianzas. Frank lleva Fly Me y Sira, To The Moon.

Sira Fernández vuelve al lugar que su marido no quiere ver ni en pintura

Profesionalmente, Frank Blanco no ha dejado de trabajar durante todo este tiempo. Sonada fue su marcha del Grupo Prisa, el conglomerado mediático que lo lanzó a la fama y del que se fue con malas sensaciones.

Por lo visto, había desacuerdos internos para que compaginara su trabajo allí con Zapeando, programa que ha estado haciendo en La Sexta. Su marcha iba acompañada de la salida de Sira, otra histórica de los micrófonos de Prisa.

| GTRES

No ha sido hasta 2020 cuando Sira se reincorporaba de nuevo a Prisa Radio. Ocupa el puesto de adjunta a la dirección de Antena de la Cadena SER, un puesto de responsabilidad estratégica. Según varias fuentes, Frank Blanco estuvo a punto de fichar de nuevo por Prisa y las negociaciones estaban bastante avanzadas.

Sin embargo, las condiciones contractuales y económicas que ponía el presentador no encajaban con la delicada situación económica del grupo. Así pues, Frank, que ya estaba vinculado a Mediaset (había dirigido los debates de Gran Hermano entre 2012 y 2013) decidió apostar fuerte por Telecinco y así lo ha hecho.

En paralelo, ha fichado también por Podimo, para entrar en el mundo de los podcast. También ha escrito dos libros, uno sobre la crisis de los 40 y otro sobre los padres primerizos.