Shakira manda un mensaje a la presunta amante de Gerard Piqué tras la separación

Shakira ha comunicado la noticia que nadie quería escuchar: su separación de Gerard Piqué, con quien llevaba más de 12 años. Se conocieron en 2010 y desde el primer momento se dieron cuenta de que estaban hechos el uno para el otro. El problema es que ningún sentimiento es eterno y cabe la posibilidad de que alguien se haya metido en la relación.

Shakira, según varios periodistas catalanes, podría haber sido víctima de una supuesta deslealtad que le ha partido el corazón. Debemos aclarar que ningún medio ha aportado pruebas, a pesar de que todo el mundo ha señalado a una mujer. Estamos hablando de una azafata rubia que presuntamente ha despertado demasiado interés en el futbolista.

Gerard Piqué podría haber conocido a una joven a espaldas de la cantante, aunque no hay ninguna fotografía que lo demuestre. La periodista Laura Fa tiene todos los datos y no ha dudado en sacarlos a la luz para dejar claro que la situación es insalvable. Supuestamente la amante es “una joven rubia de unos 20 años”, al menos eso es lo que cuenta Laura.

“Está estudiando y trabaja como azafata de eventos. La aparición de esta joven podría haber provocado que la pareja viva separada de forma temporal”, explica la experta Lorena Vázquez. Como vemos, son muchos los que aseguran que ha habido una infidelidad, a pesar de que es un tema muy delicado.

Shakira dio pistas de lo que estaba pasando

Shakira tiene muchos fans y hay quien piensa que a través de sus canciones le ha envidado un mensaje a la supuesta amante. En la canción que ha publicado junto a Rauw Alejandro pronuncia una frase que ahora ha cobrado mucho sentido, aunque todo son teorías.

"Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta de que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”, dice el citado tema.

Gerard Piqué ha sido acusado de ser responsable del fracaso matrimonial y es consciente de que la verdad terminará saliendo a la luz. El programa Socialité ha emitido unas imágenes que demuestran que tiene mucho que ocultar. Las últimas veces que ha estado en el domicilio familiar ha tocado el timbre de la entrada, no ha usado sus llaves.

Lorena Vázquez sabe exactamente por qué el futbolista tiene que pedir permiso para entrar a su vivienda: ya no vive con la cantante. “En el colegio de sus hijos se dejan ver como una pareja bien avenida, pero la realidad es que apenas se hablan en la actualidad. Piqué se ha visto varias veces con una mujer joven y esto habría provocado que el jugador se traslade a su piso de soltero”.

Shakira ha impuesto sus normas

Shakira sabe que lo más acertado es empezar los trámites de separación, pero ha puesto sus cartas sobre la mesa antes de dar ningún paso. No quiere que nada ni nadie perturbe la paz de sus hijos, por eso quiere formalizar el divorcio en la más estricta intimidad. La cantante podría haber soportado muchos desplantes antes de emitir el comunicado que confirma la ruptura.

Los fans de la artista piensan que ha estado mandando mensajes a través de sus canciones, como el tema que canta con Rauw Alejandro. La presunta nueva ilusión de Gerard Piqué se habrá quedado sorprendida al escuchar la letra detenidamente.

Gerard prefiere no entrar en determinados espectáculos porque piensa que no le hacen bien a nadie. Su relación con la prensa nunca ha sido buena y sabe que no puede contar con la complicidad de ningún reportero. Si hay imágenes suyas al lado de otra mujer no tardarán en salir, pero de momento no hay nada que le inculpe.