Shakira huye de España con sus hijos tras salir lo de su nuevo novio

Shakira es una cantante internacional con mucho peso en la prensa del corazón, así que le resulta imposible esconder ningún secreto. Su agencia de comunicación emitió un comunicado para confirmar que se había separado de Gerard Piqué, pero ahí no queda el revuelo. La familia del futbolista está muy molesta porque considera que el catalán es el gran perdedor de la batalla.

Shakira tiene buena prensa, millones de fans siguen sus pasos y ella siempre ha sido amable con los reporteros. Todo lo contrario le ocurre a Gerard, quien ha protagonizado varios desencuentros que ahora se han vuelto en su contra. Sin embargo, la cantante no quiere regodearse en su victoria y ha decidido huir fuera España una temporada.

Shakira es bastante prudente y no ha dado demasiada información sobre su nueva vida, pero una de sus hermanas ha hablado en Sábado Deluxe. Esta fuente ha reconocido que la cantante se ha marchado del país con sus hijos para evitar las situaciones incómodas. Recordemos que ella vivía en Estados Unidos antes de formalizar su relación con el jugador de fútbol.

Hay algunos medios que han relacionado a la cantante con dos hombres: Chris Evans y Henry Cavill, pero no han aportado pruebas. El diario deportivo AS ha alimentado los rumores, aunque por el momento todo son teorías sin fundamento. Ciertos periodistas aseguran que no tardará en tener nuevo novio porque su vínculo con Piqué estaba roto desde hace mucho.

La periodista Lorena Vázquez, una de las autoras de la exclusiva de la separación, asegura que Gerard Piqué y su ex hacían vidas separadas. En el programa Viva la Vida han planteado la posibilidad de que tuvieran una relación abierta, de ahí los nuevos rumores. Cada vez hay más gente que considera que la cantante presentará a su nuevo novio más pronto que tarde.

Shakira, al descubierto: “Era algo que esperábamos”

Shakira prefiere no dar declaraciones porque para ella lo más importante son sus hijos Sasha y Milan, pero su familia se ha pronunciado. La hermana de la arista ha concedido una pequeña entrevista en Sábado Deluxe para confirmar que la crisis era un secreto a voces. “La separación de Shak y Gerard era algo que ya esperábamos”, explica Lucila Mebarak.

Hay muchos rumores encima de la mesa y la mayoría hablan mal de Gerard Piqué, pero también hay personas que quieren defenderle. Algunos diarios deportivos pretenden quitarle importancia a lo sucedido lanzando teorías que no están demostradas. Por ejemplo, insinúan que la cantante podría estar interesada en el actor Chris Evans porque le ha seguido en las redes sociales.

Lucila Mebarak ha asegurado que su hermana no va a enterarse de lo que están contando sobre su nuevo novio porque está fuera de España. “Se ha ido con los niños”, declara para evitar que la prensa esté haciendo guardia en el domicilio familiar. “Piqué lleva viviendo solo en su piso de soltero tres meses”, añade la periodista Laura Fa, responsable de la exclusiva.

Shakira está preocupada: “Fotos de los dos juntos”

Shakira ha sido acusada de tener un nuevo novio, al menos una nueva ilusión, pero todo son rumores sin fundamento. Lo que sí puede demostrarse, según Laura Fa, es que Gerard Piqué mantiene un contacto demasiado estrecho con una mujer. Supuestamente existen fotografías que antes o después ocuparán las páginas de alguna revista.

“Yo sé que por parte de Piqué ha habido una tercera persona, es una chica de 22 años, rubia, muy mona y azafata. Tenemos fotos de los dos juntos, sé perfectamente quién es ella”, desvela la colaboradora de Sálvame. La cantante prefiere no descubrir la verdad y, según ha contado su hermana, está fuera de España con sus hijos Milan y Sasha.