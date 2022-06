Shakira y Gerard Piqué confirman su separación

Shakira y Gerard Piqué han tomado una decisión que marcará un antes y un después: han comunicado su separación. El primer medio que ha adelantado la noticia ha sido el diario ABC, cuyos periodistas han tenido acceso a una información confidencial. Alguien cercano a la pareja ha filtrado que estaban a punto de emitir un comunicado informando de sus nuevos planes.

Shakira lleva una vida completamente discreta, no se siente cómoda hablando de su intimidad y prefiere no entrar en determinados asuntos. Desde hace unas semanas en todas las redacciones había un rumor bastante dañino. Supuestamente el futbolista estaba coqueteando con otra mujer, dato que nadie ha podido demostrar, pero que habría sido definitivo.

| Europa Press

Gerard Piqué prefiere no entrar en escándalos que perjudiquen a su trayectoria deportiva, por eso no dará demasiadas explicaciones. Lo que sí ha hecho ha sido publicar un texto informando de sus nuevos planes: la cantante ya no formará parte de su vida. Siempre estarán unidos por los hijos que tienen en común, pero harán caminos separados a partir de ahora.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, publica el exmatrimonio para aclarar los rumores.

Shakira quiere poner punto y final a las especulaciones

Shakira es consciente de todo lo que se está contando y no quiere que el escándalo termine afectando a los pequeños de la familia. Desde hace unas semanas varios paparazzis estaban siguiendo sus pasos, así que no ha tenido más remedio que contar la verdad. Lo que sí ha dejado claro a su círculo íntimo es que nunca hablará mal del padre de sus hijos.

Gerard Piqué, según ha salido publicado, podría tener parte de responsabilidad del fracaso sentimental. No sería de extrañar que en las próximas semanas salieran informaciones comprometidas. Hay quien dice que ha tenido un contacto demasiado estrecho con otra mujer al espaldas de la artista.

Fuentes cercanas aseguran que el proceso no ha hecho más que comenzar y que no será tan sencillo como pretenden. Hay mucho en juego: dinero, hijos e imagen pública. Ninguno querrá quedar como el villano de la historia porque saben lo que eso significa de cara a la prensa.

Gerard Piqué no vivía en el domicilio familiar

La cantante no está atravesando por un buen momento porque a su ruptura matrimonial hay que sumarle una nueva desgracia. Su padre ha sufrido un accidente y la ambulancia ha tenido que presentarse en su domicilio. Algunos medios aseguran que le había dado un ataque de ansiedad por la separación, pero la información no es correcta.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Piqué ha pasado las últimas horas junto a su antigua suegra, detalle que demuestra que intentará separarse en términos cordiales. El programa Socialité ha emitido unas imágenes muy comprometidas: el futbolista no tiene llaves del domicilio familiar. Supuestamente lleva viviendo en su piso de soltero un tiempo, justo cuando empezaron a surgir los rumores de infidelidad.