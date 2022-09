Shakira confirma lo de su nuevo novio y explica por qué quiere dar el paso final

Shakira está viviendo uno de los años más duros y convulsos de su vida. La artista colombiana ha tenido que presenciar ante sus ojos como su relación con Gerard Piqué se rompía en pedazos. Tras 12 años juntos y dos hijos, una de las parejas más mediáticas del mundo daba por finalizada su relación.

Además los últimos pasos de Gerard solo han hecho avivar aún más la polémica. Al poco tiempo de confirmarse los rumores de separación, el futbolista ya aparecía públicamente con Clara Chía, su nueva pareja. Esto solo daba a entender, que Shakira ya no significaba absolutamente nada para Gerard.

Tras todos estos acontecimientos, la letra de la última canción de Shakira Te Felicito cobraba más sentido que nunca. Al principio ninguno de los dos hablaban de la ruptura. Pero finalmente la artista optado por contar cómo se siente en una entrevista en la que no ha dudado en contarlo todo.

Shakira, a corazón abierto

La de Barranquilla no dudaba en poner las cartas sobre la mesa, y conceder una entrevista de lo más incendiaria. En ella relataba cómo se encuentra ahora mismo, y cuáles son sus planes de futuro.

Lejos quedaban ya esas declaraciones de 2013, donde hablaba de lo afortunada que había sido por haber encontrado a Gerard:

"Incluso había perdido la fe por un tiempo... comencé a pensar que no había Dios. Y de repente me encuentro con Gerard, y salió el sol”, declaraba la colombiana en 2013 para la revista Elle.

Ahora Shakira ha tenido que ver como su núcleo familiar se veía totalmente desmoronado. Algo que para ella ha sido de lo más duro. Desde siempre, la intérprete de Me Enamoré, tuvo el sueño de formar una familia duradera:

"El gran sueño de tener una familia para siempre, yo he visto ese sueño roto o hecho pedazos. Y es probablemente una de las cosas más dolorosas por las que puedes pasar. Pero creo que las mujeres somos resilientes", relataba para la revista anteriormente citada.

Shakira ha reconocido estar viviendo una de las etapas más oscuras y duras de su vida. La cantante señala a la música como la única forma de poder traer luz a su vida. Actualmente, se encuentra sumergida de lleno en la producción de su nuevo álbum.

Según ha revelado, sus nuevas composiciones están a punto de llegar, y se encuentra muy emocionada por ella. No cabe duda de que la música tiene ese poder sanador, que muchas veces es fundamental para sobrellevar los duros baches de la vida.

En esa misma entrevista, Shakira se desnuda por completo, para confesar como tuvo que dejar su carrera al margen por amor.:

"Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor. Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente", relataba la cantante de Hips Don't Lie.

Shakira ataja los rumores sobre una nueva pareja

Desde que se conoció que Gerard ya había comenzado a rehacer su vida, los rumores sobre nuevas parejas para Shakira comenzaron a surgir.

Son muchos los nombres que se han relacionado con la cantante. Cuando saltó la noticia de la ruptura, Shakira comenzó a seguir a los actores Chris Evans y Henry Cavill. Esto saltó todas la alarmas, y se llenaron los titulares sobre presuntos affaires.

La ex de Piqué ha confirmado lo de su nuevo amor: por el momento no está abierta ha empezar una nueva relación. Ha dado un paso determinante en su carrera y está muy ilusionada, supone el final de un momento personal muy duro. El final está cerca: sus seguidores volverán a hablar de su talento y no de sus problemas sentimentales.

Así que Shakira, también ha querido pronunciarse sobre todo esto. La cantante ha querido disipar todas las dudas afirmando que por el momento no está pensando en tener una nueva pareja. Para ella, esto es un momento de sanar y refugiarse en los suyos y en la música:

"Esperemos a que se cierre ese agujero en mi pecho y luego ya veremos qué pasa", sentenciaba.

Shakira solo quiere dar por concluida su relación con Gerard para poder recomponer de nuevo su vida.

