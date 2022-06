Shakira confirma los rumores de la deslealtad de Piqué con un detalle de su vestido

Después de 12 años juntos y dos hijos en común, Shakira ha puesto punto y final a su relación con Piqué. Lo que parecía un matrimonio idílico tenía muchas sombras que han acabado por destruir la pareja formada por la cantante y el futbolista.

Los rumores indican que la deslealtad de Piqué ha sido lo que ha dinamitado la relación. No obstante, en el comunicado sobre la separación, Shakira se ha mantenido muy discreta a cerca de los motivos.

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", fue lo único que compartió con los medios.

Shakira recrea el 'vestido de la venganza' de Lady Di

Puede que a Shakira no le hagan falta palabras para lanzar mensajes muy directos. Sin ir más lejos, el pasado mes de mayo asistió al Festival de Cannes con un vestido que ha dado mucho que hablar. La razón no es otra que su enorme parecido con el famosísimo 'vestido de la venganza' que la misma Lady Di lució en 1994.

Inspirarse en el estilo de las royals no es nada nuevo para los artistas. Sin embargo, todo adquiere un significado más profundo cuando analizamos el contexto en el que ambas prendas se usaron.

La Princesa de Gales tuvo que soportar cómo su marido reconocía en un documental de la BBC que le había sido infiel. Un escándalo del que fueron testigos miles de personas. Humillada y avergonzada, Diana se negaba a ir a la gala benéfica de Vanity Fair que tenía lugar esa misma noche.

Sin embargo, no tardó en cambiar de opinión y quiso asistir al evento. La princesa sorprendió a todos acudiendo con un espectacular modelo que pasaría a la posteridad como 'el vestido de la venganza'.

Además de lucir radiante, sofisticada y muy sexy, con el vestido de Christina Stambolian se estaba saltando todas las reglas del protocolo británico.

En primer lugar, rompió moldes al ir vestida de negro, un color reservado únicamente para el luto oficial. En segundo lugar, levantó ampollas por enseñar 'demasiado', al dejar al descubierto los hombros y las rodillas. Algo totalmente inadmisible para alguien de su título.

Parece que Shakira le copió la táctica a Lady Di, porque en Cannes llevó un modelo muy similar firmado por Monot. Un traje negro ceñido con escote de corazón y una abertura en la falda que recordaba a la cola lateral del vestido de Diana.

En cuanto a los complementos, llama la atención los detalles idénticos que se pueden destacar. Shakira también lució un anillo y una gargantilla de brillantes, aunque menos ostentosa que la de la princesa. Además, la cantante remató el conjunto con unos guantes negros de gasa parecidos a las medias que llevó Diana a la gala de Vanity Fair.

Con este increíble look, ¿estaría lanzando una indirecta sobre la deslealtad de Piqué?, ¿intentaría darle celos o demostrarle lo bien que se encuentra a pesar de su traición?

Por supuesto, los fans de la artista no tardaron en sacar sus teorías. Puede que solo fuera una coincidencia. No obstante, que tan solo unos días después anunciara su separación con las sospechas de deslealtades con otras mujeres por parte de Piqué no deja de resultar curioso.

Intencionado o no, lo cierto es que Shakira ha reinventado el 'vestido de la venganza' de la mejor manera posible.

