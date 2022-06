El secreto de Rosa Olucha, mujer de Santi Millán, y que ahora cobra sentido

Rosa Olucha, directora y realizadora de televisión, ha saltado a la palestra en los últimos días, aunque no precisamente por su trabajo. Todo se debe a la filtración de un polémico vídeo en el que salía su marido, el actor y presentador Santi Millán, manteniendo relaciones sexuales.

Todas las alarmas saltaron cuando la gente se dio cuenta de que la mujer con la que practicaba sexo no era su mujer Rosa Olucha. Sin duda, un escándalo de gran magnitud que ha hecho tambalear el matrimonio. Tanto es así, que la propia Rosa ha tenido que dar la cara por su marido ante el acoso recibido por parte de los medios y el público.

Rosa Olucha habla claro sobre el tipo de relación que tiene con Santi

A través de Instagram, Rosa Olucha ha dejado las cosas claras con respecto al tipo de relación que mantiene con el presentador. Además, ha cuestionado públicamente el tipo de comentarios que ha estado recibiendo tras lo sucedido.

Dirigiéndose hacia las personas que han mostrado empatía por ella, les contesta lo siguiente:

"Yo estoy bien. Deberíais preguntaros cómo está él. Él es el que ha sufrido un ataque a su intimidad que, por cierto, es delito", comenzaba diciendo.

"No tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy una víctima y aquí no hay bandos ni propiedades", continuaba.

Con la siguiente frase ya daba a entender que ambos mantienen una relación abierta: "Ni él es mío ni yo soy suya".

Unas declaraciones que contrastan con las vertidas por Santi Millán hace unos años. "Yo estoy con mi mujer de una forma egoísta porque me hace mejor a mí", afirmaba por aquel entonces el presentador de Got Talent.

En los sucesivos stories, Rosa Olucha hace un alegato en favor del respeto, la tolerancia y la libertad. Tres aspectos que, según la catalana, han regido su matrimonio hasta el día de hoy.

"Me da mucha pereza ver que, a estas alturas, el sexo consentido y privado siga causando escándalos. Sí, señores, ¡la gente folla! Dentro y fuera de la pareja".

Así de tajante se mostraba la mujer de Santi Millán harta de la polémica causada por el vídeo sexual de este. Todo indica que la supuesta infidelidad del presentador no era tal, sino más bien una práctica habitual dentro de la dinámica de la pareja.

La realizadora de televisión ha aprovechado también para denunciar el paternalismo y la condescendencia con la que se trata a las mujeres ante situaciones así.

"Me da casi más pereza que, cuando se hace público, la mayoría se apiada de las mujeres con el clásico 'pobrecita que no se enteraba' o 'qué imbécil que lo permitía'". Después, con un "Mierda de sociedad católica y patriarcal", Rosa Olucha concluía su contundente monólogo a cerca de su vida privada.

Este varapalo a la intimidad de Santi Millán, parece que ha fortalecido el vínculo entre la pareja. Así lo ha explicado la propia Rosa Olucha. "Hemos tropezado mil veces, hemos hablado cuando ha hecho falta, hemos cambiado el ritmo cuando nos hemos cansado y, de momento, ni tan mal".

Finalmente, Rosa Olucha decidió subir las capturas de sus historias a su perfil de Instagram para que todo el mundo pudiera leer su opinión. En dicha publicación, ha recibido el apoyo de amigos y compañeros de profesión como José Corbacho, Laura Escanes, Judit Mascó, Carmen Chaparro o Beth Rodergas.