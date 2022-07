Sara Carbonero supera la ruptura gracias a una persona que conoce desde hace años

Últimamente, el nombre de Sara Carboneroha estado en boca de todo el mundo. Y no es para menos porque desde que se filtró la noticia de que había empezado una relación con el músico, Nacho Taboada, se encuentra en el foco de atención.

La periodista, que siempre ha sido fiel a llevar su vida de forma bastante discreta, no ha dejado de estar en el ojo mediático desde su separación con Iker Casillas. Lo cierto es que el año pasado, Lecturas lanzaba un bombazo cuando anunció que una de las parejas más consolidadas de nuestro país ponían punto y final tras una década juntos.

A partir de entonces, los medios no dejaban de estudiar todos los pasos de la periodista con el propósito de averiguar si rehacía su vida al lado de otra persona. En efecto sucedió así, Sara Carbonero encontraba de nuevo el amor con Kiki Morente.

Aunque surgió en un principio como un simple rumor, imágenes de ellos paseando por las calles de Madrid con una actitud muy cariñosa confirmaron, de una vez, que las habladurías eran ciertas. Desgraciadamente, la pareja rompía tras pocos meses juntos.

No obstante, tras descubrirse que está con Nacho Taboada y, por ende, en el foco mediático, ha querido poner distancia de por medio huyendo con otra persona muy cercana a ella.

Las increíbles vacaciones de Sara Carbonero al lado de una persona especial

Sara Carbonero está viviendo unos momentos muy intensos respecto a su vida privada. Y es que la periodista ha visto que en las últimas semanas los medios están más insistentes que nunca.

Tras anunciarse que la ex de Iker Casillas se ha enamorado de Nacho Taboada, la prensa no ha parado de insistirle para que preste declaraciones. Sin embargo, como era de esperar, Sara no ha dado su brazo a torcer y ha decidido guardar silencio como acostumbra hacer.

Por esta razón, con el fin de no sufrir, una vez más, el acoso mediático, ha querido alejarse de todo y ha huido de España con una persona sumamente especial. Así es, la periodista ha optado por pasar sus vacaciones de verano al lado de su íntima amiga, Isabel Jiménez.

Sin duda alguna, ambas son inseparables, tanto es así que se propusieron al menos pasar unos cuantos días de las vacaciones de verano unidas. Por supuesto, esta temporada no ha sido la excepción. Asimismo han documentado en sus respectivas redes sociales cómo han pasado juntas sus días de descanso.

El viaje de ensueño empezó, nada más y nada menos, que en México. Pese a que el destino que escogieron era para estar completamente relajadas y disfrutar del buen tiempo, lo cierto es que pusieron rumbo a América por un motivo de trabajo.

Ambas tuvieron que planear una sesión de fotos de su última colección de moda para su firma SlowLove. No obstante, tras acabar con sus compromisos laborales, lo primero que han hecho ha sido tomar el sol, ponerse al día, además de sacar un rato para leer.

Sin duda, estas vacaciones les habrá servido para recargar pilas de cara la nueva temporada. Lo cierto es que el mes de septiembre viene cargadito de oportunidades laborales y deben estar más descansadas que nunca para poder afrontarlas sin ningún inconveniente.

Sara Carbonero e Isabel Jiménez, mucho más que compañeras de profesión

La historia de su amistad se repunta a cuando se conocieron en Informativos Telecinco, donde ejercían de presentadoras. No obstante, la carrera profesional de Sara en la mencionada cadena finalizó en 2015, mientras que Isabel actualmente sigue estando al frente del formato.

A partir de entonces, conforme ha pasado el tiempo, su amistad se ha vuelto más fuerte. Incluso tan sumamente evidente es la excelente relación que mantienen que no dudaron en crear una marca de moda juntas, SlowLove.

Además, Sara Carbonero ha contado con la presencia de Isabel Jiménez no solo para lo bueno, sino también cuando ha necesitado más apoyo que nunca. En efecto, su separación con Iker Casillas fue un duro golpe para la periodista.

Pese a que acabó en buenos términos con el futbolista por el bien común de sus dos hijos, no pudo superar todo el acoso mediático que sufrió en aquellos meses. Lo mismo sucedió cuando puso punto y final a su amor con Kiki Morente.

No cabe duda de que esa mala época ya ha quedado atrás y ahora está disfrutando completamente del mar, del buen tiempo y, sobre todo, de la compañía de su amiga.

