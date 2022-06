Sara Carbonero y el secreto que ha acabado con su noviazgo más esperado

Sara Carbonero ha intentado ser discreta, pero desde que se enamoró de Iker Casillas no puede esconder nada de lo que sucede en su vida. Muchos periodistas rumoreaban que había roto su relación con Kiki Morente, pero nadie había podido confirmarlo.

Ha sido ella la que ha corroborado las sospechas paseando con su nuevo novio, imágenes que han ocupado la portada de una revista.

Sara Carbonero sabe que su secreto ha provocado una reacción inmediata en Kiki Morente: le ha dejado de seguir en las redes sociales. El cantante no volverá a ver ninguna foto de su exnovia, pues prefiere no remover sentimientos ahora que ella ha encontrado el amor. Kiki cambió su vida porque fue el primer hombre que ocupó su corazón después de romper con Iker Casillas.

Sara ha optado por no esconderse: quiere disfrutar de su nuevo noviazgo y en esta ocasión no va a cometer los mismos errores. Según han contado, su relación con Kiki no funcionó porque estaban muy perseguidos por la prensa y con Nacho Taboada no le sucederá lo mismo. Han paseado juntos para acabar con la expectación e intentar que el público pierda interés.

Sara conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del corazón, por eso ha optado por no llamar la atención de ningún periodista. Ella no ha dejado de seguir a su exnovio en las redes sociales para intentar que la prensa piense que todo está en orden. El cantante no ha sido tan precavido y ahora son muchos los que piensan que hay problemas entre ellos.

Carbonero ha protegido su secreto hasta el final: nadie sabía que estaba saliendo con Nacho Taboada hasta que han salido las imágenes. Este atrevimiento ha enterrado de forma definitiva su vínculo con Kiki, pues todavía hay medios que tenían esperanza. Formaban una bonita pareja y la puerta de la reconciliación estaba abierta, pero todo ha acabado de repente.

Sara Carbonero ya ha elegido

Sara Carbonero conoce los rumores: había muchos periodistas que pensaban que iba a terminar reconciliándose con Morente. Ha sido su noviazgo más esperado, pues el cantante fue el primero en estar con ella después de Iker Casillas. Sin embargo, la periodista piensa que la historia está acabada y ha apostado por un nuevo romance.

Carbonero cree que ha elegido al hombre correcto, pues él también sabe desenvolverse bien delante de los medios. Ninguno tiene intención de aprovechar el momento, pero están capacitados para responder a las preguntas de los reporteros. El hermano de Estrella Morente no tenía tanta soltura y ese fue uno de los motivos por los que decidió separarse de la periodista.

La exmujer de Iker Casillas sabe que las fotografías que ha protagonizado al lado de Nacho han terminado con las esperanzas del cantante. Kiki podría estar molesto, pues ha dejado de seguir sus pasos en Instagram y parece que está desilusionado. Quizá él también pensaba que tarde o temprano reconduciría la relación y acabaría reconquistando a la experta en deportes.

Sara Carbonero confía en su nuevo novio

Sara ha recibido ofertas muy suculentas para hablar en varias revistas, pero ella prefiere que el público solo tenga información sobre su carrera. Es consciente de que el valor de sus declaraciones ha aumentado desde que sale con Nacho Taboada. Él también podría sacar rédito del romance, aunque también ha tomado el camino de la discreción para no incomodar a su novia.

Carbonero ha soportado muchos rumores y siempre se ha mantenido firme porque sabe que la verdad termina saliendo a la luz. Decían que había roto su relación con Kiki cuando todavía estaba con él y también se equivocaron al desvelar el motivo de la ruptura.

Siguen manteniendo un trato cordial, a pesar de que el cantante haya querido tomarse un tiempo para asimilar lo que está sucediendo.