Sara Carbonero se reencuentra con Elena Huelva tras el último ingreso hospitalario

Sara Carbonero se han convertido en uno de los grandes apoyos de la joven Elena Huelva. La influencer de tan solo 20 años lleva luchando contra el sarcoma de Ewing desde 2016. Y a través de las redes sociales ha ido documentando cómo está siendo todo el proceso.

Hace tan solo unas semanas saltaban todas las alarmas cuando la joven anunciaba que tenía que ser de nuevo ingresada.

Pero, afortunadamente, ya le han dado el alta y no ha dudado en quedar con una de sus amigas para aprovechar su salida del hospital.

Y es que la joven siempre se ha caracterizado por su gran sentido del humor y su enorme optimismo. Esto no cabe duda de que ha cautivado a los más de 450k seguidores que acumula en su perfil de Instagram.

Sara Carbonero, un pilar fundamental para Elena Huelva

Sara Carbonero se ha convertido en uno de los grandes apoyos para Elena Huelva. Desde que ambas se conocieron, se creó una fuerte y bonita amistad, que han mostrado en varias ocasiones a través de las redes sociales. Y es que en unos momentos así de difíciles, todo apoyo es poco.

Elena se ha convertido en todo un referente en la lucha contra el cáncer, y desde que se conocieron, Sara Carbonero no ha dejado de estar ahí desde el minuto uno. Y es que se les han visto compartiendo tiempo juntas en infinidad de ocasiones.

Tras la noticia de su nuevo ingreso de esta última semana, no hay duda de que Sara habrá estado al tanto de la situación. Por eso, tras darle el alta, han vuelto a reencontrarse en Madrid, para pasar el día juntas. Así lo publicaba Elena en sus redes sociales.

La influencer y la periodista comparten una enorme complicidad. A principios de este mismo mes, la joven subía otra instantánea junto a Sara Carbonero y su hermana.

"En otoño también floreceremos. Nuestra última foto no fue en el sitio donde más nos hubiese gustado estar, ya lo sabemos. Aquí viene la que, ojalá, siempre estemos así, os adoro", comentaba la joven.

A esto le respondía Sara con un bonito mensaje: "Ojalá siempre así, siempre nosotras, siempre improvisando, saboreando cada instante, entendiéndonos sin necesidad de hablar", escribía.

"Pidiendo comida de más, arreglando el mundo como nos gusta y dándonos abrazos sanadores que recargan pilas hasta la próxima vez. Ya lo sabes todo. Te quiero mucho, pequeña", comentaba Sara en el post.

Elena Huelva, todo un referente en la lucha contra el cáncer

Con tan solo 16 años a Elena le detectaron un sarcoma de Ewing. Se trata de un tipo raro de cáncer en los huesos. Y en 2019 decidió utilizar las redes sociales para visibilizarlo y mostrar su proceso.

Desde entonces, la joven acumula más de 450k seguidores en Instagram, donde recibe miles de mensajes de ánimo y cariño.

Elena siempre muestra la realidad de la situación, incluso cuando las cosas empeoran. Hace tan solo una semana era ingresada en el Hospital Virgen del Rocío, aunque finalmente le dieron el alta, como ella misma confirmó en redes:

"Me han dado el alta me han quitado la vía domiciliaria y me han puesto unos parches de morfina para controlarme el dolor", contaba en Twitter.

La influencer siempre se ha caracterizado por su gran optimismo para afrontar las adversidades: "Las cosas no están yendo bien, pero no nos quedaremos de brazos cruzados, hay que seguir adelante", escribía en uno de sus recientes tweets.