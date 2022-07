Sara Carbonero, pillada coqueteando con el pasado mientras su novio intenta volver

Sara Carbonero se separó de Iker Casillas para empezar una aventura en solitario y no tardó en darse cuenta de lo que necesitaba realmente. Le hicieron una propuesta laboral muy atractiva en la radio, aceptó y, enseguida, se convirtió en la reina de las hondas. Los medios se hacen eco de sus méritos, pero también de su vida personal porque es un rostro importante.

Sara Carbonero ha tenido dos relaciones importantes desde que formalizó su divorcio: con el cantante Kiki Morente y con Nacho Taboada. Con este último todavía no se ha acabado el amor, a pesar de los inconvenientes que han tenido. El novio de la periodista quiere volver a ser anónimo porque se ha convertido en objetivo de todos los fotógrafos.

| Instagram

Sara estuvo muy enamorada de Kiki, pero la relación no funcionó porque el artista no es amigo de los escándalos públicos. No se sentía cómodo siendo el centro de la noticia, pues solamente estaba interesado en llamar la atención por su talento. El romance no ha acabado mal, de hecho, siguen siendo amigos y continúan manteniendo contacto de forma puntual.

Sara ha publicado un vídeo en sus redes y el público le ha pillado coqueteando con su pasado: disfrutando de la música de varios artistas. Se ha reunido con un grupo de amigos para deleitarse con un grupo flamenco, justo lo que mejor se le daba a Kiki Morente. Mientras tanto, su novio sigue intentando volver a ser anónimo, pero este propósito parece imposible.

Carbonero se ha ganado el corazón de todos, tanto de los espectadores como de la prensa, porque es enormemente educada. Siempre responde con cariño a las preguntas de los periodistas, a pesar de que mantiene las distancias para protegerse. Tiene claro que no hablará sobre su vida privada, ha marcado los límites y no está dispuesta a traspasarlos.

Sara Carbonero vuelve a creer en el amor

Sara está muy ilusionado con Nacho, a quien conoció gracias a su amiga Isabel Jiménez durante un encuentro especial para todos. Después de romper con Iker Casillas encontró a Kiki y la relación tampoco funcionó, pero ella no perdió la esperanza. Tiene un buen concepto del cantante, por eso, coquetea con su recuerdo siempre que tiene tiempo libre.

| Europa Press

Carbonero está disfrutando del verano al lado de sus amigos, a quienes ha convencido para disfrutar de un grupo flamenco. No hay ni rastro de su novio, quizá él también estuviera, pero no ha salido en las imágenes porque no quiere protagonismo. Nacho Taboada está plenamente integrado en el círculo de la presentadora porque ha demostrado ser un hombre honrado.

La exmujer del futbolista respeta la voluntad de su nueva pareja y ha prometido que hará todo lo posible para que los periodistas le dejen. Pero es imposible que nadie se haga eco de su presencia, por mucho que él intente volver a ser anónimo. También es cierto que ningún medio ha hecho comentarios ofensivos porque no tiene nada que esconder.

Sara Carbonero siempre está muy bien acompañada

Sara Carbonero ha atravesado momentos delicados, pero siempre ha salido adelante porque está rodeada de personas estupendas. Sus amigos no le han dejado sola nunca, ni cuando se separó de Iker ni cuando tuvo problemas de salud. Nunca ha perdido la sonrisa y esta generosidad ha hecho que el público le considere un referente, todo el mundo está encantado con ella.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Carbonero está centrada en sus hijos y en su carrera, el amor es algo secundario en su vida, un complemento. Cuida su noviazgo con Nacho, pero también saca tiempo para cuidarse y disfrutar de los suyos, de ahí las imágenes que ha publicado. Le han pillado pasándoselo muy bien y sus seguidores están encantados de verla sonreír de nuevo.