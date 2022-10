Sara Carbonero desvela quién es el hombre que le dejó embarazada

Sara Carbonero ha vuelto a ver cómo su ex era noticia después de la polémica de hace unos días por aquel tuit que no le hizo gracia al colectivo LGTBI. "Espero que me respeten, soy gay. Feliz domingo", rezaba el mismo.

Esas palabras del exportero del Real Madrid provocaban un terremoto en Twitter. Viendo el revuelo que se formó en las redes sociales, el exmarido de Sara Carbonero tuvo a bien eliminarlo y crear una versión que pocos se creyeron sobre este tuit tan polémico.

Y es que este achacó a un hackeo de su cuenta la publicación de ese inoportuno mensaje. Un mensaje que le ha provocado perder más de tres millones de seguidores en sus redes sociales.

Sara Carbonero asiste atónita al regreso de su ex

Este tuit, que era respondido por el exazulgrana Carlos Puyol, también de forma bastante desafortunada, hizo que Casillas huyera hacia adelante y no entendiese las consecuencias de sus actos.

Minutos después de eliminar el citado mensaje, Casillas aparecía de nuevo en las redes sociales para confesar su versión. Así, este contaba que había sufrido una suplantación de identidad en esta red social.

"Cuenta hackeada, por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers y por supuesto más disculpas a la comunidad LGTBI", rezaba el mensaje. Lo cierto es que quería arreglar el desaguisado que se había provocado él mismo pocas horas antes.

El ex de Sara Carbonero estalla contra sus críticos de la peor forma

Tras recibir tantas críticas, el ex de Sara Carbonero tomó el camino del medio y se fue unos días a desconectar de ruido mediático. Y nada mejor que Grecia para descansar y tal vez reflexionar sobre todo lo que se armó con su polémico tuit. El caso es que después de una semana de casi total silencio en las redes, Iker ha vuelto y lo ha hecho de una manera que pocos esperaban.

Se ha mantenido en sus trece de que la versión que contó en su día sobre ese irónico tuit explicando su supuesta homosexualidad era totalmente real.

Así, el exportero de fútbol se ha quejado amargamente y ha compartido un alegato en el que defiende que las personas puedan hacer lo que quieran a pesar de las críticas. Sabe que es inútil contar una versión u otra, ya que este afirma que siempre será afeada por unos u otros.

Lo cierto es que Casillas se ha destapado este sábado 15 de octubre cuando ha publicado otro polémico tuit. En este, quería dejar constancia de que no le afectan las críticas y no reculaba tras lo ocurrido hace unos días.

"Y te van a criticar por lo que eres, por lo que no eres y por lo que creen que eres. Seguramente, también por lo que haces o por lo que dejas de hacer. Y ya por último, por lo que dices, y por lo que no dices. Tú vive, cojones", ha escrito Iker Casillas tanto en Instagram como en Twitter.

Una expareja que interesa, y mucho, a la prensa rosa

Con todo, el exfutbolista ha provocado una auténtica riada de reacciones por parte de muchos famosos de nuestro país. Entre los que han apoyado al mostoleño están Cristina Pedroche, Pepe Reina y Joaquín Sánchez.

Tras su separación, la vida de Sara Carbonero e Iker Casillas ha sido seguida al detalle por los paparazzi y los medios de prensa rosa. El final del amor entre esta pareja mediática llegaba hace más de un año y lo anunciaban a través de un escueto comunicado.

"Nuestro amor de pareja toma caminos distintos, pero no lejanos, puesto que continuaremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados. Como hasta ahora lo hemos hecho".