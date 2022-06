Sara Carbonero descubre que se ha ido con otra y que la relación va en serio

Sara Carbonero lleva mucho tiempo sintiéndose presionada por la prensa del corazón, pero lleva la situación con una gran maestría. Ya tiene experiencia en ciertas situaciones y sabe que lo mejor es cortar por lo sano y asumir la verdad cuanto antes. Por ese motivo no ha escondido que su amiga Isabel Jiménez, gran aliada hasta la fecha, se ha ido con otra de vacaciones.

Sara Carbonero es una profesional de primera división y ha dejado huella en todos sus compañeros, aunque hay algunos que le aprecian demasiado. Es el caso de la presentadora Isabel Jiménez, quien le dio la mano en su peor momento y nunca se ha separado de ella. Las periodistas tienen tanta confianza que han creado un negocio juntas, una firma de ropa que funciona de maravilla.

| Gtres

Sara tiene claro lo que la prensa piensa sobre esta relación, pero solamente ella sabe la verdad y está tranquila con los últimos acontecimientos. La revista Semana asegura que Isabel ha encontrado una “sustituta” para Sara Carbonero, aunque esto no es cierto. Siguen siendo amigas, el problema es que la ex de Iker Casillas no ha podido marcharse de Madrid.

Sara Carbonero sabe que su socia Isabel ha disfrutado de unas merecidas vacaciones en Ibiza en compañía de un rostro conocido: Esther Cañadas. Esta relación de amistad va en serio y todo hace pensar que dará mucho de qué hablar a lo largo del verano. El público quiere saber cómo se ha tomado la periodista de Radio Marca tener que compartir uno de sus grandes apoyos con otra mujer.

Carbonero es tremendamente discreta, de hecho ha rechazado ofertas muy suculentas por hablar de su separación matrimonial. La prensa le ha convertido en un icono y muchos piensan que es víctima de su amor por Iker Casillas. Se dedicó en cuerpo y alma a su historia de amor, incluso renunció a su carrera profesional cuando estaba en el mejor momento.

Sara Carbonero ha roto con su novio

Sara ha atravesado un problema de salud delicado y el padre de sus hijos siempre estuvo a su lado, por eso le guarda un respeto. La relación entre ellos ya no iba bien, pero el futbolista sabía que no podía abandonar a la presentadora. Juntos superaron el bache, a pesar de que no lograron solucionar su situación amorosa y decidieron acabar con todo.

| La Noticia Digital

Carbonero enseguida de se enamoró de otra persona e intentó rehacer su vida sentimental, aunque no ha cumplido su propósito. Se fijó en el cantante Kiki Morente, quien también llegó a ilusionarse por ella y apostó por el futuro del noviazgo. Sin embargo, la ex de Casillas es muy famosa y Kiki no quería tener repercusión en la prensa rosa, por eso decidió alejarse.

Isabel Jiménez ha seguido de cerca todos los cambios que ha habido en la vida de su socia y siempre ha estado cerca para ayudar. Ahora tiene una nueva amiga, Esther Cañadas, aunque es evidente que no descuidará las necesidades de Carbonero. Sin embargo, la revista Semana, una publicación con mucho peso, ha abierto la puerta de la especulación.

Sara Carbonero quiere rehacer su vida

Sara ha superado con éxito su separación de Iker Casillas porque el matrimonio llevaba mal mucho tiempo. También ha asimilado que ya no está con Kiki Morente y todo ha sido gracias a su nuevo proyecto profesional. Trabaja en Radio Marca presentando una sección que es todo un éxito y sus seguidores le han demostrado que siempre estarán con ella.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Carbonero está atravesando un momento profesional perfecto y ya no está a la sombra de nadie, todo lo que tiene es gracias a ella. Vive en Madrid con sus hijos y siempre que puede pasar tiempo con sus amistades, sobre todo con Isabel Jiménez. Todo hace pensar que ella también tiene relación con Esther Cañadas, quien cada vez tiene más presencia en los medios.