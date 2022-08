Sara Carbonero confirma el rumor sobre su embarazo y asusta al padre del bebé

Sara Carbonero no lo ha tenido fácil en la vida. En un sentido estricto del término, seguramente sí, pues es famosa, periodista y en general, la vida le sonríe ahora.

No obstante, si nos fijamos un poco más en el éxito que dan las oportunidades laborales, en un mundo tan exigente como el de los medios de comunicación, es otra historia.

Sara estaba en la cumbre de su carrera profesional cuando lo dejó todo por amor. Se marchó a Portugal siguiendo a su entonces marido, Iker Casillas. El guardameta se marchaba del equipo de su vida, el Real Madrid, para fichar por el Porto portugués.

Sara, que entonces tenía un hijo con Iker lo dejó todo aquí y se marchó con Iker. Aquellos años además, fueron los del cáncer de Sara y el infarto de Iker. Estos y otros problemas hacían mella en la pareja que, pese a ser padres de un segundo hijo, se divorciaban en 2021.

Sara Carbonero retoma su vida tras la maternidad y la separación

Sara Carbonero ha tenido que empezar casi de nuevo en España, tras este parón que la profesión periodística no perdona. Sin embargo, se lo ha tomado con filosofía y priorizando los negocios y actividades que la hacen feliz.

Lejos de intentar volver a la primera línea televisiva, se ha centrado en el diseño textil, con marca de ropa propia junto a Isabel Jiménez. También es imagen de otras marcas y a nivel periodístico tiene un programa de entrevistas en Radio Marca. Allí empezó como becaria y seis meses después fue contratada.

Tras la pandemia volvió a sus orígenes y allí sigue realizando entrevistas radiofónicas, sin presión y disfrutando de la profesión. En una de las últimas ediciones de Que siga el baile, así se llama el programa, Sara ha hecho una confesión que pocos conocían.

En una conversación con Sara Sálamo, la mujer de Isco Alarcón, Sara se ha dejado llevar y se ha sincerado. Así pues, ha reconocido que sus embarazos no fueron tan maravillosos como se podía pensar.

Las crisis, dudas y angustia que provoca el embarazo en muchas mujeres a Sara también le afectó. Además, Carbonero ha confesado como se sintió tras dar a luz a Lucas, su segundo hijo.

El vestido que Sara Carbonero se puso para disimular su estado

Lo que pasa tras dar a luz "no viene en los libros. Luego, si profundizas, casi al 90% de las mujeres se sienten identificadas con la realidad. Una cosa es lo que vives y la otra lo que cada uno se atreve a compartir", explicaba.

Sara confiesa que "al salir del hospital yo me puse un vestido que era un saco, horroroso, estaba hinchadísima y horrorosa. Luego si el titular es que estás estupenda, pues no, no lo estoy, no me siento así".

Sálamo explicaba los pormenores de su postparto y la situación de vulnerabilidad, fragilidad emocional y desconocimiento en la que vivía. Sara, admirada, le decía "que valiente la gente como tú que luego te animas a que sirva tu experiencia para otras".

Sara Sálamo lo defendía afirmando que "la realidad en tu casa es que todas llevamos bragas postparto, todas sangramos y todas estamos como estamos en un momento que se necesita intimidad, estar en la cueva, con lo tuyo. Esta exposición para mí, no es del todo real, no hay que estar siempre perfecta".

Carbonero afirmó haber aprendido mucho de su amiga y comparte al cien por cien la defensa de que las mujeres expresen sus sentimientos reales. También es cierto que ella misma es una influencer con más de 3,3 millones de seguidores y que allí se presenta únicamente con su mejor cara, la menos natural y real. Eso, no obstante, sería otra historia.