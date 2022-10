Sara Carbonero confirma lo de la homosexualidad de Iker Casillas y él se justifica

Sara Carbonero hace tiempo que está separada de Iker Casillas, pero está al día de lo que pasa en la vida de él. Y esto la ha llevado a quedarse perpleja tras ver lo que ha hecho su exmarido. En concreto, tras salir a la luz su supuesto romance con Alejandra Onieva, en su cuenta de Twitter ha aparecido un inesperado tuit.

En dicho mensaje él ha reconocido su homosexualidad, lo que ha provocado un auténtico aluvión de comentarios en redes. Situación que luego lo ha llevado a explicar el porqué había dicho esto.

Sara Carbonero, perpleja ante la confesión

La periodista estuvo muchos años con Iker e incluso tienen dos hijos en común. Precisamente por este motivo seguro que se extrañó hace unas horas cuando él publicó un inesperado mensaje en sus redes sociales. Mensaje que decía de esta manera: “Espero que me respeten, soy gay”.

Esta supuesta confesión trajo consigo que el exportero se convirtiera en tendencia. Tanto es así que se produjo una 'lluvia' de comentarios de todo tipo.

Por un lado, muchos internautas arremetieron contra el ex de Sara al pensar que había publicado dichas palabras solo para negar su relación con Onieva. Así, le dijeron cosas tales como “Para desmentir rumores, pone un tuit irónico que parece sacado del Colegio Mayor Elías Ahuja”.

Es más, hubo quienes consideraron que era una verdadera ofensa al colectivo LGTBI el utilizar esta expresión para desmentir la citada información.

Por otro lado, también surgieron numerosas voces de internautas que utilizaron el mencionado mensaje para lanzar comentarios de mal gusto sobre la homosexualidad.

Y a todos estos tuits se sumaron otros que bromearon con la declaración del exmarido de Carbonero. Entre estos estuvo el de Carles Puyol, compañero de aquel en la selección, que escribió: “Es el momento de contar lo nuestro”.

Sara Carbonero asiste atónita a la justificación de Casillas

La expresentadora de Mediaset no solo se quedó alucinada con el polémico tuit del padre de sus hijos, también con la justificación posterior. El escándalo ya estaba generado y, horas después, Iker intentó explicar lo que había sucedido tras borrar aquel. Lo hizo escribiendo: “Cuenta hackeada”.

“Disculpas a todos mis followers. Y, por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB”.

Pero a pesar de las explicaciones, la controversia no ha parado, no lo ha hecho por dos motivos fundamentales. Primero, porque muchas personas creen que Casillas no fue hackeado y ha justificado su comentario tras ver la polémica generada. Segundo, porque hay quienes han considerado que ha bromeado con un asunto demasiado serio.

Tanto es así, que no dejan de publicarse mensajes en su contra tales como “Todo parece una payasada sin sentido de Iker. Luego, se ha querido justificar. Tonto del año para el señor Casillas”.

En esta misma línea encontramos: “Lo de que te hackearon la cuenta no cuela, deja de hacer el ridículo” y “La excusa demuestra que tomas a los demás por lo que seguramente eres tú”. Sin olvidar otros como “Hazte un favor y deja Twitter, dejarás de ponerte en evidencia a ti mismo”.

Tal es la repercusión que ha tenido el asunto, que el propio Puyol también ha pedido disculpas por su comentario: “Me he equivocado. Perdón por una broma torpe sin ninguna mala intención y absolutamente fuera de lugar. Entiendo que puedo haber herido sensibilidades”.

“Todo mi respeto y apoyo a la comunidad LGTBIQA+”.

Sin embargo, su 'mea culpa' no ha sido bien acogido por todos. De ahí, que han sido muy duros con él, como lo demuestran estas palabras de internautas: “Solo un machista repulsivo podría tener una ocurrencia así”.

Otras críticas han sido estas: “Tenéis la gracia en el culo” y “Falso apoyo, apoyo de mentira. Ahora disculpas como estrategia de marketing ante la que habéis liado. No cuela”.

