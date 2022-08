Sara Carbonero asume el rumor sobre su duro estado y explica qué ha dicho el médico

No cabe duda de que Sara Carbonero está viviendo una etapa muy especial de su vida. De hecho, este verano marcha viento en popa porque no para de hacer planazos junto a los suyos. Desde pasar los días en playas paradisíacas, pasando por festivales de música, hasta llegar a desconectar en una granja, alejada completamente de los medios de comunicación.

Además, no solo está aprovechando estas vacaciones para recargar pilas de cara a la nueva temporada, sino que también está disfrutando momentos con su nuevo chico, Nacho Taboada. Lo cierto es que está atravesando una excelente época, pero la periodista sigue recordando los duros momentos que atravesó hace tres años.

En 2019, a los pocos días de que su marido por aquel entonces, Iker Casillas, sufriera un infarto de miocardio, la presentadora tuvo que lidiar con otro terrible golpe. Y es que le detectaron en el momento más inesperado un tumor en el ovario.

No obstante, a pesar de que actualmente está completamente recuperada, lo cierto es que Sara Carbonero sigue teniendo presente ese duro episodio de su vida.

| Europa Press

Sara Carbonero rememora el duro episodio que vivió

En el pasado mes de mayo, se cumplió tres años desde que le detectaron por primera vez un tumor a Sara Carbonero. Todo empezó cuando fue ella misma quien comunicó inesperadamente su estado de salud a través de sus redes sociales.

"Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir", empezaba escribiendo.

La presentadora contó que en una sesión rutinaria, los sanitarios que la atendían, descubrieron que tenía un tumor maligno en el ovario, de manera que tuvo que ser intervenida de forma inmediata. "Todo ha salido muy bien, afortunadamente, lo hemos pillado muy a tiempo, pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente", explicaba la presentadora.

"Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro, pero también que tendrá un final feliz. Cuento con el apoyo de mi familia y amigos y con un gran equipo médico", decía.

"Aprovecho para pedir, desde aquí, a mis compañeros periodistas el respeto y la comprensión con los que siempre me habéis tratado. Especialmente, en estos momentos tan difíciles y delicados para mí y mi familia", zanjaba el comunicado que publicó en su perfil de Instagram.

A partir de entonces, durante seis meses, recibió tratamiento para combatir el cáncer hasta que, finalmente, pudo "desprenderse" de él. Eso sí, desgraciadamente, para Sara Carbonero, "aquel mes de mayo" sigue teniendo un gran significado para ella.

De hecho, para la exmujer de Iker Casillas, la lucha contra el cáncer es una de las causas de las que más ha estado implicada en estos años. Por este motivo, siempre que tiene ocasión, no duda en aportar su granito de arena para la investigación de esta dura enfermedad.

Asimismo, hace aproximadamente una semana, la periodista demostró que está sumamente involucrada cuando se dirigió al hospital para visitar a una persona muy especial para ella, también víctima de un cáncer.

| Europa Press

La fuente de inspiración de Sara Carbonero

Elena Huelva, de 20 años, se convirtió en todo un personaje público cuando saltó a la fama durante la pandemia por los vídeos que publicaba en la aplicación de Tiktok. Inmediatamente, la amiga de la periodista empezó a ser una fuente de inspiración para todos, ya que relataba su dura experiencia con el cáncer con ese optimismo que siempre la caracteriza. La joven tiene un sarcoma de Ewing, la misma enfermedad que tenía el hijo de Ana Obregón, Álex Lequio.

A partir de entonces, Sara Carbonero conoció a la joven y hasta ahora han sido inseparables. Justamente, con motivo de su reencuentro, la periodista no dudó en dedicarle un emotivo texto a su querida amiga en su perfil de Instagram.

"Querida Elena, querida amiga. Como bien explicas en tu texto, no es el lugar que más nos gusta, pero aun así te diré que me habría quedado a vivir en nuestro abrazo al llegar allí".

"Gracias, no hay palabras para describir tu generosidad, tu coraje, tu bondad, tu luz y tu energía, tus ganas de estar bien. Pero, sobre todo, de que los que te rodean lo estén". "Gracias por ser inspiración, maestra y faro para todos los que te admiramos, te adoramos y te necesitamos tanto", proseguía la presentadora.

"Enhorabuena por lo conseguido estos días. Se puede, nunca olvides lo fuerte que eres. Te quiero, pequeña gran mujer valiente, nos vemos prontito, no te soltamos", zanjaba.