Sara Carbonero lo asume: esta es la nueva novia de Iker Casillas y hay pruebas

Últimamente, Sara Carbonero está siendo testigo de que su exmarido, Iker Casillas, está dando mucho de que hablar en los medios. La periodista, que siempre ha sido fiel a llevar su vida de forma bastante discreta, no ha dejado de estar en el ojo mediático por el de Móstoles.

La presentadora, que siempre ha sido fiel a llevar su vida de forma bastante discreta, no ha dejado de estar en el punto de mira desde su separación con el exfutbolista. Lo cierto es que el año pasado, Lecturas lanzaba un bombazo cuando anunció que una de las parejas más consolidadas de nuestro país ponían punto y final tras una década juntos.

A partir de entonces, los medios no dejaban de estudiar todos los pasos de la periodista con el propósito de averiguar si rehacía su vida al lado de otra persona. En efecto sucedió así, Sara Carbonero encontraba de nuevo el amor con Kiki Morente. Sin embargo, este amor no llegó a buen puerto y, finalmente, la pareja rompía su relación.

Eso sí, poco tiempo después, Sara Carbonero se ilusionaba de Nacho Taboada. Mientras la periodista rehacía su vida, por el contrario, todo parecía indicar que su exnovio no había encontrado una nueva ilusión, al menos hasta ahora. Y es que existen fuertes teorías de que el exportero del Real Madrid estaría saliendo con una de las famosas más buscadas del momento.

El exnovio de Sara Carbonero, ilusionado con Alejandra Onieva

Sara Carbonero está viviendo unos momentos muy intensos respecto a su vida privada. Y es que la periodista ha visto que en las últimas semanas los medios están más insistentes que nunca respecto al exfutbolista.

No solo Casillas ha estado en boca de todo el mundo por sus recientes comentarios en Twitter, donde escribía frases como "soy gay" o "soy español", sino también por otro motivo,

Desde hace algunos meses, se viene rumoreando que el exfutbolista habría encontrado al parecer una nueva ilusión desde su separación con la presentadora. A pesar de que existían fuertes teorías de que el corazón del exportero de Real Madrid estaría ocupado por, nada más y nada menos, Alejandra Onieva, hermana del polémico Íñigo Onieva.

En un primer momento, la actriz negó a los medios esta información. No obstante, todo apunta a que el tiempo ha acabado dando la razón a Socialité, quien fue el responsable de informar sobre esta posible relación entre ellos dos.

Tal y como aseguró un testigo clave al programa presentado por María Patiño, "Iker lleva varias semanas quedando con la hermana de Iñigo y parece que está bastante ilusionado". "Hablan a diario, tienen citas... Pero todavía no le han puesto etiquetas, diríamos que se están conociendo".

Sin embargo, según el confidente, esta relación podría estar atravesando un complicado momento porque el escándalo entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva estaría pasando factura. "Ahora la prensa también sigue a la familia y eso complica que puedan quedar con Iker donde se esconden", revelaba.

A pesar de ello, los supuestos tortolitos no se esconden en redes sociales, donde no dudan en enviarse mensajes y darse 'me gusta' mutuamente.

Sara Carbonero, muda tras descubrir la nueva novia del padre de sus hijos

Mientras que Sara Carbonero rehacía su vida al lado de algunos rostros conocidos, por su parte, al de Móstoles no se le conocía ninguna pareja sentimental. Eso sí, existieron algunos rumores que apuntaban a que podría haber tenido un romance con Rocío Osorno y María José Camacho, pero nada confirmado.

En cambio, Alejandra Onieva, hasta hace unos meses, estaba manteniendo una relación sentimental con el actor Sebastian Stan, con quien llevaba unos años. Sin embargo, ambos decidieron emprender caminos por separado y rehacer sus vidas, como al parecer lo ha hecho la hermana de Íñigo Onieva.

