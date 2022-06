María Amaro confiesa que encontró a su marido Santiago Segura en un charco de sangre

Santiago Segura es uno de los personajes públicos más queridos de este país. El conocido actor de Torrente saltó a la fama con esta película y, desde entonces, no ha parado de lanzar nuevos proyectos cinematográficos en los que ha destacado.

En 2019, el cómico sacaba a la luz una película dirigida y protagonizada por él mismo, Padre no hay más que uno. Una producción cinematográfica que relata la historia de un padre de familia que, acostumbrado a no colaborar en casa, se tiene que hacer cargo de sus cinco hijos.

Inmediatamente, dicha película supuso todo un éxito para el cine español, tanto que no dudó en sacar una segunda entrega el año siguiente.

Tras el agrado del público ante estos dos proyectos, Santiago Segura ha anunciado que el día 14 de julio se estrenará Padre no hay más que uno 3. Nuevamente, la entrega promete causar unas risas a los espectadores con las nuevas aventuras de la familia.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en la producción de esta nueva película. Y es que el actor ha confesado que sufrió un accidente que casi le impide terminar su proyecto cinematográfico.

Santiago Segura ha relatado su accidente en un programa de La Sexta

Santiago Segura ha acudido al programa La Roca con el propósito del próximo estreno de la tercera parte de Padre no hay más que uno. En este espacio presentado por Nuria Roca ha recordado uno de los momentos que vivió cuando rodaba su película.

El actor se encuentra feliz por la nueva entrega de una de sus películas más exitosas. Su experiencia rodando fue una maravilla porque, nuevamente, compartió escenas con sus dos hijas, Calma y Sirena Segura.

Pero, a la vez, su época rodando el filme fue muy dura por lo que tuvo que atravesar. Santiago Segura confesó que el estrés que le había producido grabar esta última película le provocó que tuviera un incidente.

"Estaba tan estresado que un día me levanté, fui a orinar y me desapareció el mundo. Me desperté con un dolor brutal, con un charco de sangre, y mi mujer gritando", comenzaba relatando.

Unas palabras que, sin duda, generaron bastante preocupación entre los presentes. Incluso deseaban saber el motivo del porqué había sucedido tal tragedia. El actor añadió que se "había reventado la oreja, y me dieron 12 puntos".

"Fue la primera vez en mi vida que perdí el conocimiento", decía entre risas, queriendo sacar hierro al asunto, para este programa.

De hecho, María Amaro se encontró a su marido rodeado de un charco de sangre, dado que en el momento del desmayo, Segura había apoyado su peso en su oreja derecha. Por suerte, el accidente no trascendió a otro más grave.

Cuando pasó aquello, Santiago Segura tuvo que acudir al médico, donde le "cosieron la oreja". Además, le hicieron una serie de pruebas en las que descartaron que el motivo de este accidente fuera especialmente serio.

Los profesionales sí revelaron al actor la causa definitiva de su desmayo. "Me dijeron que fue un síncope vasovagal por estrés". Un sentimiento que el mismo Segura lo asocia con el rodaje de su última película.

Santiago Segura recuerda el tormento que vivió durante el rodaje de su nueva película

Santiago Segura ha confesado uno de los peores momentos que ha vivido en los últimos años. Sin duda, no se esperaba que tuviera un desmayo y, mucho menos, que le provocara un accidente como el que tuvo que experimentar.

Como estaba especialmente preocupado por si se repetía la mala experiencia, quiso salir de dudas. "Le pregunté al doctor si aquello se podría repetir y me dijeron que no tenía por qué", dijo en broma, aludiendo a que no sabían si iba a suceder de nuevo.

Ante las risas de los espectadores y tertulianos presentes por su cara de circunstancias ante la respuesta del profesional, Santiago añadió que "por suerte, estaba acabando la película".

De todos modos, no se libró de tener que grabar las últimas escenas estando aún convaleciente. "Ese día, por suerte, no me tocaba dirigir. Pero al día siguiente me tapaba la oreja con la peluca para que no se viera", decía entre risas.

Sin duda alguna, un duro episodio que tuvo que vivir Santiago Segura en el final de su proyecto cinematográfico. Afortunadamente, no pasó nada más grave y el actor ahora puede dedicarse al 100% al estreno de Padre no hay más que uno 3, que seguramente será todo un éxito.