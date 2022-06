Sandra Barneda no se puede creer el nombre del bebé que llegará en semanas

Sandra Barneda ya sabe el nombre y el sexo del bebé que está esperando una pareja que conoce a la perfección. La catalana está dichosa de recibir buenas noticias sobre este esperado embarazo.

Y es que Sandra Barneda no puede estar más feliz tras las novedades que han comunicado los futuros padres. Las personas en cuestión son Lucía Sánchez e Isaac Torres, exconcursantes de La isla de las tentaciones en 2021.

Un reality show que año tras año pone a prueba a cinco parejas separándolos en dos casas diferentes. Lo más importante es conseguir resistir a la distancia y, sobre todo, a la tentación del grupo de solteros y solteras que conviven con los participantes del concurso.

Lo cierto es que la pareja se conoció allí y, aunque en seguida conectaron, no empezaron su relación hasta meses después de acabar el formato. Un año en el que el noviazgo ha pasado por todo tipo de rupturas, polémicas e infidelidades y reproches.

Sin embargo, Sandra se alegra de que la pareja haya conseguido superar sus rencillas y estén más unidos que nunca por la llegada del hijo que están esperando. Tanto es así que han decidido organizar una fiesta con familiares y amigos para revelar el sexo del pequeño o pequeña y, ya de paso, el nombre que le pondrán.

Sandra Barneda ha visto el vídeo de Lucía Sánchez

Los antiguos concursantes del programa que presentaba Sandra Barneda, han acordado revelar el género del hijo que están esperando a través de una fiesta. Un evento más conocido como gender reveal y que cada vez está más de moda.

Lucía Sánchez, que siempre se ha encontrado emocionada con todo lo relacionado con su embarazo, ha sido la encargada de grabar toda la fiesta. Un vídeo que ha sido publicado en el canal de la gaditana de Mtmad.

Aunque Sandra Barneda no ha podido asistir, sí que ha visto el vídeo y, por esta razón, se ha enterado de todos los detalles. En el nuevo episodio del canal de la exconcursante, Lucía ha mostrado el lugar donde se iba a celebrar la mencionada fiesta.

Asimismo, su casa de campo ha sido el sitio perfecto para reunir a todos los seres queridos de la pareja porque cuenta con bastante espacio. Parecía que estaba todo listo para ya empezar a sacar a la luz lo que todos los invitados estaban esperando.

Sin embargo, Barneda vio a Lucía comenzar una especie de juego antes de pasar a lo más importante. El pequeño juego en cuestión consistía en preguntar a los presentes sus teorías sobre el sexo del bebé. Sin duda, hubo opiniones de todo tipo, muchos dijeron que se trataba de una niña y otros, por el contrario, de un niño.

| Telecinco

Sandra Barneda ya lo sabe todo

Incluso los padres de la joven tampoco se decidían: la madre afirmaba que iba a ser varón y el padre insistía en que iba a tener una nieta. Las apuestas estaban muy reñidas, pero se acabó mostrando que ganaba un género en concreto con tal solo un punto de diferencia: 17 votos para niño y 18 para niña.

Tras recopilar todas las hipótesis, llegó el gran momento de revelar la verdad. La pareja se situaba en frente de los globos que tapaban lo que parecía indicar el sexo del bebé. Sandra Barneda vio cómo Isaac soltaba los globos y procedía a enseñar el resultado.

El hijo o hija de una de las parejas más polémicas de Telecinco será...¡una niña! Pero eso no es todo, sino que también se sabía ya el nombre: Mía. Lucía, que al principio se esperaba que era niño, no podía estar más contenta con la noticia.

Por el contrario, Isaac sí que adivinó que iba a tener una hija. "Yo tenía clarísimo que iba a ser una niña", decía el joven emocionado.

Sandra Barneda, ¿un posible acercamiento a la pareja?

Sin duda, Sandra Barneda está saltando de la emoción. No puede esperar a conocer al primer hijo de una pareja de La isla de las tentaciones. Y, aunque no se lleve muy bien con ellos, se alegra mucho por ambos.

Tras el vídeo de la fiesta, Lucía Sánchez también quiso grabarse para dar las gracias a todos los presentes, además de explicar cómo se sentía. "En la ecografía número 12, ya me dijeron lo que era, aunque me dijeron que podía cambiar un poco. Yo, en cuanto me dijeron que era una niña, yo ya no quería que cambiara".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

"Solo quería que fuese una niña", explicaba divertida. Además adelantó que se iba a celebrar un baby shower más adelante. Una fiesta en la que se celebra la llegada del futuro hijo, por lo que es habitual que la pareja reciba los primeros regalos.

¿Será que Sandra Barneda les dará un pequeño detalle a Lucía y a Isaac? ¿O ni siquiera esta buena noticia conseguirá unirlos?

| TELECINCO

Lo cierto es que la última vez acabaron bastante mal. Fue en noviembre de 2021, en el plató de La última tentación donde Sandra Barneda recriminaba el comportamiento de Lucía e Isaac ante el noviazgo de Marina y Jesús.

Pero ahora, después de meses y tras anunciar estas buenas noticias, quizás la catalana les dé una oportunidad y consigan solucionar sus rencillas del pasado.