Samantha Vallejo-Nágera confirma lo que hacía su hermano Colate cada noche

Samantha Vallejo-Nágera se ha llevado las manos a la cabeza después de que Colate reflejase en una biografía los excesos que cometió en los años 90. Fueron muchas 'noches locas' en la ciudad de Madrid cuando era un joven empresario, y aquellas estuvieron marcadas por la droga.

Samantha Vallejo-Nágera vio como este no tuvo miedo al qué dirán. Ha sido más claro que nunca sobre este delicado asunto. Confesó que había caído en las drogas durante una época concreta de su vida.

Sin duda, algo que en ocasiones ha hablado, pero lo ha hecho de puntillas, hasta ahora. Ha llegado el momento de plasmar en un libro la vida poco recomendable que llevó el famoso empresario cuando las drogas eran más accesibles que nunca en la capital de España.

Samantha Vallejo-Nágera no da crédito a lo que hacía por las noches

Colate ha escrito su propia biografía y sobre este espinoso asunto no ha tenido problema en hablar en una entrevista. Fue lo más sincero posible a la hora de contar su relación con estas sustancias durante una etapa que quiere dejar atrás.

"La España de los 90 era maravillosa, libre, segura, permisiva, podías hacer absolutamente de todo. Mientras estudiaba la carrera, empecé a tener negocios, empecé teniendo un bar pequeñito, se puso muy de moda. Luego tuve un bar más grande; luego otro bar, otro bar y llegó un momento en que tenía muchos negocios de hostelería nocturna", ha empezado diciendo a los compañeros de Ventaneando.

El familiar de la jurado de MasterChef cuenta que, aunque abusó de las drogas, no permitió que estas sustancias acabasen con él. "Dentro de esas noches locas de Madrid había mucha droga. Y reconozco que probé muchas cosas, en muchas ocasiones", expresaba el ex de Paulina Rubio.

La juventud de Colate, marcada por el consumo de drogas

"Por suerte, supe manejarlo y nunca dejé que me enganchara, pero sí que lo cuento abiertamente", sostiene. Lo cierto es que, a través de esta entrevista, vemos a un Colate en cierto modo entonando el mea culpa. Aunque ahora solo quiere enfocarse en lo más positivo de su vida.

Este desvela que su amor hacia su hijo es infinito. Y quiere que con esta biografía pueda conocer un poquito mejor qué ha hecho su padre en la vida.

"Es un libro que he escrito con el corazón y con mucha sinceridad. Es verdad que en algunos de los momentos de mayor oscuridad llegué a temer por mi vida. Llegué a pensar que me iba a morir y me horrorizaba la idea de morirme", continuaba su relato.

Quiere contarle a su hijo la verdadera historia de su vida

"Y también pensaba mucho en qué pasaría el día de mañana con mi hijo. Quería que tuviera la versión de mi vida por mí, y no por la que le fueran a contar", ha aclarado sobre la figura de su hijo.

Posiblemente, porque se huela que otros puedan hablar sobre su vida más pronto que tarde, Colate ha salido al paso y ha dejado claro quién es.

A sus 50 años, este ha vivido numerosos episodios de toda índole, por ejemplo, la ruptura con su padre. Sobre él, habla para referirse al aviso que le dio cuando selló su amor con Paulina.

"Yo tuve una relación complicada con mi padre. No lo invité a la boda y cuando salimos de ahí me dijo: ‘Esta chica te va a arruinar la vida’. Y a los pocos meses falleció. Esas son las últimas palabras que me dijo en vida", cuenta con cierta lástima el empresario y escritor.

