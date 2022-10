La salud de José Ortega Cano, en el punto de mira: habla su familia

José Ortega Cano es el hombre del momento. El torero no para de salir en las tertulias televisivas y en la prensa nacional. Y no es para menos pues parece que todas las mujeres que han estado envueltas en su vida van a por él decididas.

Por esto que el diestro vive días complicados, tanto que ha tenido que ser atendido por el psicólogo y médicos. Lamenta que se tenga que estar hablando sobre él y su matrimonio con Ana María Aldón.

Él mismo acudía al plató de Telecinco para hablar sobre las declaraciones que estaba haciendo su todavía mujer. Fue en una entrevista con Ana Rosa Quintana donde hizo la ya famosa cita que decía que su "semen es de fuerza". Y ya no ha sido solo él quien ha hablado sobre su matrimonio, también Gloria Camila, su hija.

José Ortega Cano alucina al ver que los colaboradores hablan

Y como no puede ser de otra forma, este tema ha ocupado los principales espacios de los programas de Telecinco. Alessandro Lequio ha comentado cómo está siendo la situación en casa del diestro.

"La familia está muy preocupada. Tienen miedo de que le pase algo antes de divorciarse y que Ana María se quede como viuda en activo. Les gustaría que solucionase la situación con Ana María antes de que le pasara nada", decía.

Sus compañeros se han quedado perplejos ante estas declaraciones. "Ese comentario es muy ruin", ha dicho Ana Rosa, quien lleva poco tiempo incorporada desde que se retirara temporalmente por un cáncer de mama. Y ha sido ella misma quien ha pedido a Alessandro que revelase quien ha dicho esa afirmación.

La situación de José Ortega Cano

El diestro no está pasando por su mejor momento. Ya no solo por lo que está sucediendo con su matrimonio, sino por las declaraciones que hace Rocío Carrasco en la docuserie sobre Rocío Jurado.

Pues la hija de La más grande desveló que el torero maltrataba a su madre. Que incluso llegó a echarla en varias ocasiones de la Yerbabuena y que fueron unos años desgraciados para la cantante. Unos años, que desafortunadamente, fueron sus últimos.

"La echó de Yerbabuena varias veces. Una noche, me llamó a las tres para que la fuera a recoger. 'Me ha dicho que me vaya', me explicó."

"Y me la encontré sentada en las escaleras con dos maletas. Y eso fue estando yo, imagina la de veces que habrá ocurrido. Y no la echaba de La Moraleja porque la había comprado ella".

"No tenía la capacidad emocional y la fuerza para denunciarle. No podía con lo mío, como para enfrentarme a lo de mi madre. Tampoco ella no lo habría permitido", declaró.

La salud de José Ortega Cano no lo ha soportado y tuvo que acudir al servicio de Urgencias del hospital cerca de su domicilio. Y es que los nervios del torero no pueden soportar más la presión mediática que vive.

Al día siguiente, acudía a primera hora de la mañana el gabinete de Psiquiatría y Psicología con su hija Gloria Camila, quien acaba de ser expulsada de Pesadilla en el paraíso.

Paralelamente, el despacho de abogados de José Ortega Cano ha anunciado que interpondrá una demanda por lo civil a Rocío Carrasco. Esto sucederá cuando la docuserie En el nombre de Rocío termine. Parece que todo esto desembocará en una guerra judicial por mantener el nombre del torero limpio e impune.