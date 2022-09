Saltan las alarmas entre Juan Carlos y Sofía al estar con Letizia y saberse la verdad

Desde hace aproximadamente dos semanas, los medios no ha parado de comentar al detalle el funeral de Isabel II. Por supuesto, tampoco ha pasado inadvertida la llegada de los reyes Felipe VI y Letizia a Londres, al igual que la del rey Juan Carlos I y la de la reina Sofía.

Y es que sorprendía el hecho de que el abuelo de la princesa Leonor saliera de su rutina en Abu Dabi (Emiratos Árabes) para asistir al velatorio de la británica. Si ya la vuelta del rey Juan Carlos a España, el pasado mes de mayo dio de que hablar, desde luego, esta llegada también ha provocado el mismo efecto.

Nada más aterrizar a Inglaterra, todos los medios pusieron el foco de atención en el rey Juan Carlos I y cómo actuaría a lo largo de estos días estando allí. Ahora, en medio del escándalo mediático por su asistencia al funeral de Isabel II, el padre de Felipe VI ha tenido que hacer frente a una nueva polémica.

Nueva polémica en la Casa Real Española

No cabe duda de que últimamente el rey Juan Carlos está acaparando más de un titular. Lo cierto es que no es de extrañar porque después de pasar unos meses totalmente alejado del ojo público, el rey emérito ha vuelto a generar mucha polémica.

Su mera presencia en el funeral de la progenitora de Carlos III en Inglaterra ha provocado que el rey Juan Carlos I haya recibido infinidad de críticas negativas. No solo se ha comentado su papel allí, sino también su sonado cara a cara con su hijo, Felipe VI, y su nuera, Letizia.

Tal y como se han podido ver en las imágenes que se han publicado en estos días, la tensión entre los actuales monarcas con el rey emérito era más que evidente. Que posaran juntos los cuatro suponía un gran problema por cuestiones de protocolo, aunque, al final, acabó sucediendo todo lo contrario.

Según aseguró El Español, el rey emérito habría comentado las siguientes palabras al descubrir que desde Zarzuela estaban evitando esa foto conjunta. "Yo no he matado a nadie para que se genere ese protocolo para que no se dé esa imagen", habría opinado sumamente molesto en su día el rey Juan Carlos I.

Después de esta polémica, nadie se esperaba que, todavía más, creciera el escándalo en la ciudad londinense. En el día de ayer, 21 de septiembre, saltó a la luz una sorprendente noticia que dejó, seguramente, a todos impactados, incluido al rey emérito.

Desde la Casa Real danesa, informaban que la reina Margarita había dado positivo en COVID-19 tras acudir a la misa de la británica.

"Su Majestad la Reina dio positivo por COVID-19 anoche y ahora se hospeda en el Castillo de Fredensborg. Las actividades de la Reina esta semana han sido canceladas", empezaba diciendo el comunicado en cuestión.

Pero lo que verdaderamente sorprendió de toda esta noticia es que la misma monarca se encontraba a pocos metros del rey Juan Carlos, su mujer, hijo y nuera. Además, según informa su entorno más cercano, Margarita de Dinamarca pasó el fin de semana con, entre otros, el rey emérito y su mujer.

Margarita II de Dinamarca, positivo en coronavirus

Lo cierto es que no es la primera vez que la reina actual de Dinamarca contrae este virus, ya que también se contagió el pasado mes de febrero. No obstante, ahora ha sido inevitable que saltaran todas las alarmas porque ha estado rodeada de numerosos miembros de la realeza y distintos Jefes de Estado.

Tal y como se pueden observar en las imágenes que se han publicado en estos días, Margarita II estuvo en contacto estrecho con Juan Carlos I y Sofía. No solo porque tuvieron varios encuentros durante la ceremonia, sino también porque se encontraban a pocos metros de distancia durante la misa.

Mientras que la danesa se situaba en primera fila, la Familia Real Española se encontraba detrás de esta, en la segunda fila.

