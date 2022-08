Rubén Gaha cuenta la verdadera razón por la que ha roto con Marta López

Marta López está desolada después de que fracasase con su nueva pareja. En este caso, la conocida colaboradora de Sálvame no ha podido evitar que vuelva a tener mala suerte en el amor. Y ha confirmado que ya no está con el que fuera su novio, Rubén Gaha.

"Yo me hubiera casado con él", afirmaba Marta López, que ha sido sincera y ha reconocido que ahora se siente más fuerte. "No voy a entrar en detalles... Lo he pasado mal y llevo pasándolo mal mucho tiempo, pero hoy ya me he relajado", ha explicado en Sálvame hace unas horas.

Marta López es consciente de que la relación está rota y ve muy difícil reconducir la situación de ambos. "El domingo veía posibilidad de volver, pero a día hoy lo veo muy complicado. No hay terceras personas".

Marta López ya sabe los motivos de su expareja para que la relación se haya roto

"He llorado mucho y ya me he cansado. Estoy en plena separación de una persona a la que quiero con locura. Esta relación se ha terminado y de momento es imposible", ha asegurado este jueves en el plató de Telecinco.

| Europa Press

Marta López, a pesar de no pasar una buena racha a nivel sentimental, sigue creyendo en el amor. Y es que la famosa exconcursante de Gran Hermano lo quería todo con Rubén Gaha. Y ha dicho muchas veces que le encantaba pasar todo el tiempo del mundo con su ya expareja.

Pero ayer dejaba claro que esta relación no tiene ningún futuro a largo plazo. Esta ha confirmado lo inevitable después de todos los rumores surgidos en las últimas fechas sobre el estado de la pareja.

Además, el que fuera su novio hasta hace unos días, Rubén, se ha manifestado así en sus redes sociales. Y no ha dejado demasiadas dudas sobre el futuro de la relación.

Rubén Gaha da la cara y cuenta la verdad sobre el final de la relación

“Como bien sabéis, Marta y yo hemos puesto un punto y final a la relación. Sois muchos los que estáis preguntando y, sobre todo, deseando que se arregle”, contaba Rubén Gaha a través de su cuenta de Instagram.

| GTRES

El policía, poco más tarde de que su ya expareja hubiese dado un paso al frente en un plató, quería contar su punto de vista. Dejaba claro cómo había sido la ruptura con la televisiva.

“A veces el arreglo de las cosas consiste en eso, en poner punto y final”, se abría en canal en sus redes. La propia Marta confesaba que seguían teniéndose un gran cariño, pero que la relación no había podido salir adelante.

“Cuando no habiendo terceras personas y situaciones extremas uno es capaz de tomar decisiones difíciles… Y nosotros hemos sido valientes”, expresaba el policía.

“Nuestros caminos se separan para continuar, pero un día se unieron para poder decir que tuve la suerte de conocer a una mujer maravillosa en todos y cada uno de los sentidos. Una mujer que me ha enseñado miles de cosas y de la cual solo tendré buenas palabras”. Así alababa a Marta, que seguro que está orgullosa de recibir estas palabras del que fuera su chico.

“He sido muy afortunado”, ha finalizado el post. Veremos si, algún día, ambos deciden retomar la relación o bien acaban viviendo de recuerdos de unos meses en los que Marta ha sido muy feliz. Y así lo ha manifestado cada vez que se le ha preguntado por Rubén.