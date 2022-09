Rosario Flores, sin palabras al descubrir qué pasa con el ADN de la pequeña de la casa

Después de unas breves vacaciones en la costa gaditana junto a sus seres queridos, Rosario Flores ha vuelto con más fuerza a los escenarios. Lo cierto es que este verano la cantante está a tope recorriendo algunas ciudades de nuestro país.

La Coruña, Ciudad Real, Málaga y Sitges son algunos de las provincias que ha visitado la hija de 'La Faraona'. Por otro lado, como era de esperar, la artista no ha dudado en compartir por Instagram lo bien que se lo está pasando en este tour.

No obstante, mientras que Rosario Flores disfruta día tras día ofreciendo conciertos, un familiar suyo muy cercano a ella ha confesado a los cuatro vientos la herencia que le dejó los Flores.

La nieta de Carmen Flores que ha heredado el legado de la familia

Rosario Flores es sin duda una de las grandes artistas de nuestro país. La cantante se dio a conocer desde bien pequeña, junto a sus dos hermanos, debido al éxito de su madre, Lola Flores.

Lo cierto es que la hija de la bailaora, junto a sus hermanos, Lolita y Antonio Flores, batió récords durante años por sus sencillos. No obstante, en los últimos años ha estado alejada de la música y se ha centrado más en su faceta en televisión.

Asimismo, desde 2014 que es parte del grandioso jurado de La Voz Kids. Pero, después de una temporada sin pisar un escenario, Rosario Flores volvió con más fuerza el año pasado cuando lanzó su nuevo éxito, Te lo digo todo y no te digo na.

Por este motivo, este verano ha tenido la agenda bastante llena de actuaciones para alrededor de España. No obstante, a la cantante tampoco se le ha pasado por alto descansar y tomarse un respiro de los espectáculos. Por esa misma razón, pasó una parte de sus vacaciones en Cádiz, junto a su querida familia.

Lo cierto es que no es un secreto que, para la artista, sus preciados familiares son los pilares fundamentales de su vida. La mayoría de ellos son de sobras muy conocidos por la prensa española. Sus sobrinos Elena Furiase y Alba Flores son las más conocidas por los medios.

No obstante, hay otros miembros que, por el momento, no se les conoce demasiado porque no han llevado un estilo de vida público. Entre ellos, Patricia Sánchez Flores, nieta de Carmen Flores, hermana de 'La Faraona'.

Sin embargo, ahora la joven ha concedido su primera entrevista para Vanitaty Fair, donde se ha sincerado como nunca sobre el legado que le ha dejado su talentosa y numerosa familia. La familiar de Rosario Flores tiene 23 años y es estudiante de Derecho.

A pesar de que su profesión está lejos de las labores de la mayoría de sus familiares, la nieta de Carmen Flores reconoció que el arte corre por sus venas. "Mi abuela Carmen dice que tenía que haberme dedicado al baile. Me paso el día bailando y escuchando flamenco", explicaba.

Asimismo, Patricia Sánchez ha confesado que el flamenco es una de sus grandes pasiones y que es, sin duda, el legado que le ha heredado su querida familia. Por otro lado, de su abuela, la estudiante solo tiene halagos para ella.

"La quiero de manera incondicional. Tenemos una conexión enorme y me siento muy identificada con ella por su forma de ser. Es muy extrovertida, pero, a la vez, ‘muy suya’ y le gusta también mantener su intimidad”, decía.

Además, tampoco han podido faltar buenas palabras para otros rostros muy conocidos de su familia. Y es que la joven ha confesado abiertamente que siente una gran admiración por sus primas Alba Flores y Elena Furiase, así como a sus tías Lolita y Rosario Flores.

El talento innato de los Flores

No cabe duda de que el talento se hereda, sino que se lo digan a Patricia Sánchez, que también ha sido una de las privilegiadas en contar con este arte.

"Mi abuela es lo más. A sus 86 años, tiene una energía inagotable. Creo que todos los primos hemos heredado la gracia de los Flores para bailar. Y a algunos no se les da nada mal cantar. Yo me podría pasar horas bailando flamenco y no me cansaría", revelaba ella misma.

A pesar de que la joven confiesa que su abuela la instruyó para que estudiara baile, finalmente, ella se decantó por la carrera de Derecho. Eso sí, por las palabras de la nieta de Carmen Flores, ella misma es consciente del gran legado que le ha heredado su familia.

