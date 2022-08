Rosario Flores prefiere no saber qué pasa en casa porque sabe que no tiene solución

Rosario Flores está muy preocupada por lo que está pasando dentro de su casa, pero ha preferido no hacer nada después de comprobar que el problema no tiene solución.

A pocos meses de celebrarse el centenario del nacimiento de Lola Flores, sus hijas han vuelto a ser noticia, pero nada tienen que ver sus respectivas carretas profesionales. Y es que, ha salido a la luz el deplorable estado en el que se encuentra la vivienda en la que nació 'La faraona'.

| Europa Press

Durante todos estos años, Rosario Flores y su hermana han optado por no preocuparse en absoluto por este inmueble ubicado en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera.

Con el paso del tiempo, esta vivienda ha sufrido algún que otro deterioro en su estructura, hasta llegar a un estado de semiabandono.

Ahora, y después de la decisión que las hermanas tomaron, Rosario Flores ha decidido desentenderse por completo de este problema.

Rosario Flores ha encontrado a su salvador

A pesar de que Rosario Flores no quiere hacerse cargo del arreglo de la casa en la que nació y vivió su madre, está muy contenta de que haya aparecido una persona que vaya a llevar adelante el proyecto.

El próximo 21 de enero de 2023, se celebrará el centenario del nacimiento de la artista y, a propósito de esta fecha tan especial, Juan Carlos Gil está decidido a que no se pierda este pequeño trozo de la historia artística de nuestro país.

A través de la plataforma 'Si me queréis, restaurarme', este fan incondicional de la madre de Rosario Flores pretende hacerse con la vivienda para arreglarla y montar en su interior un museo dedicado a Lola Flores.

"Hace más o menos un año estuve viendo la fachada de la casa y se encontraba muy deteriorada. Y ahora está mucho peor", aseguró este hombre en el periódico La Razón.

| Europa Press

Por este motivo, decidió recoger firmar entre los fans de la artista para pedirle al ayuntamiento de la localidad que se implique con la causa.

"Se me ocurrió crear la plataforma y pusimos un cartel allí, echando mano de la frase de Lola en la boda de su hija Lolita, cambiando el 'Si me queréis, irse' por 'Si me queréis, restaurarme'".

"Quiero movilizar al mayor número posible de fans de Lola Flores para que, entre todos, y con ayudas oficiales, compremos la casa, que he visto que se encuentra en venta", afirmó a continuación.

Tras confirmar que la familia de Rosario Flores ha puesto en venta la vivienda, este hombre quiere hacerle todo un homenaje a la cantaora.

"La restauraremos y, aunque es muy pequeña, montar en ella el museo homenaje a una mujer que es un símbolo de España. Es una pena que la casa donde nació esté hecha polvo y se pueda venir abajo".

▶️ VÍDEO del día

Rosario Flores se entera de los últimos movimientos

Rosario Flores sabe que este fan de su madre no está dispuesto a darse por vencido. Y es que, Juan Carlos Gil ha iniciado una campaña de recogida de firmas a nivel nacional para conseguir llevar adelante este proyecto.

Además, ha abierto una cuenta bancaria para que aquel que quiera colaborar con su causa pueda aportar su granito de arena desde cualquier parte de la geografía española.

| Europa Press

"El Ayuntamiento de Jerez verá que este proyecto es muy serio y no existe el menor ánimo de lucro. Es un acto de amor y veneración hacia una mujer irrepetible".

"Me voy a poner en contacto con todos los clubes de fans de Lola Flores para que intervengan en la iniciativa. Con las personas con las que ya he hablado se han mostrado muy entusiasmadas y dispuestas a ayudar".