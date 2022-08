Rosario Flores, intranquila al descubrir qué está pasando con el pequeño de la casa

Rosario Flores es sin duda una de las grandes artistas de nuestro país. La cantante se dio a conocer desde bien pequeña, junto a sus dos hermanos, debido al éxito de su madre, Lola Flores.

Lo cierto es que la hija de la bailaora, junto a sus hermanos, Lolita y Antonio Flores, batió récords durante años por sus sencillos. No obstante, en los últimos años ha estado alejada de la música y se ha centrado más en su faceta en televisión.

Asimismo, desde 2014 que es parte del grandioso jurado de La Voz Kids. Y es que, pese a que Rosario empezó sus primeros pasos en este formato, pero con la edición para adultos, finalmente optó por ser la coach de niños con futuros prometedores. Pero, tras una temporada sin pisar un escenario, Rosario Flores volvió con más fuerza el año pasado cuando lanzó su nuevo éxito, Te lo digo todo y no te digo na.

Por este motivo, este verano tiene la agenda bastante llena de actuaciones para alrededor de España. Mientras que la artista está ocupada en su trabajo, Lolita Flores, por su parte, ha optado por pasar esta temporada lo más tranquila posible y en compañía de su familia.

| Europa Press

Rosario Flores, testigo del verano de su hermana junto a su nieto

Sin duda alguna, la hermana de Rosario Flores está atravesando uno de los mejores veranos de su vida. Y es que hace algo más de un mes nacía su segunda nieta, Nala, hija de Elena Furiase y Gonzalo Sierra. Una noticia muy esperada por todo el clan Flores.

"Su mano en la mía, y la mía en la suya, para siempre". "Bienvenida a la familia, Nala, más bonita que ninguna. Gracias a la vida por estos dos nietos que tengo y gracias a Dios, por darme lo mejor", escribía Lolita Flores anunciado vía Instagram la llegada al mundo de la pequeña.

Como ella misma dice, para la actriz lo más importante es su familia. Justamente, por esta razón, no ha querido faltar a su cita de pasar este verano, como cada año, en Cádiz, donde está pasando unas inolvidables vacaciones junto a los suyos.

Asimismo, la revista Lecturas ha pillado a la hija de Lola Flores posando en biquini a orillas del mar. Lo cierto es que la actriz ha seguido la misma línea que otras celebrities de este país al ser fotografiada estando un día de playa.

Eso sí, Rosario Flores también se ha sumado a este planazo junto a sus sobrinos Elena y Guillermo Furiase y también en compañía de uno de los pequeños de la familia. Así es, Lolita Flores ha podido disfrutar de su pequeño Noah durante estos días familiares que está pasando en Cádiz.

No cabe duda de que la madre de la actriz está viviendo un verano sumamente especial, de hecho, ella misma lo expresó públicamente hace unos días. "Gracias a la vida por tanto, por esos dos hijos, nietos, familia, amigos. Solo me falta enamorarme de alguien que me valore, aunque, la verdad, no estoy por la labor", bromeaba.

| Europa Press

Rosario Flores, consciente de que no ha sido nada fácil para su sobrina

No cabe duda de que toda la familia de Rosario Flores está encantada por la llegada de Nala al mundo. Además, nadie puede evitar esperar a conocer más detalles sobre la pequeña. Por suerte para algunos, Elena Furiase suele estar activa en redes sociales, por lo que no duda en compartir entre sus seguidores alguna estampa familiar.

En realidad, se podría decir que la sobrina de la cantante es una especie de influencer para todas las mamás. Y es que la actriz acostumbra a contar anécdotas e incluso dar algún que otro consejo.

De hecho, tampoco se le pasa por alto explicar la "cara oculta" de la maternidad, como en su caso, que fue la depresión posparto. "Poco se habla del posparto, yo ya lo conocía porque me pasó con el primero", escribía hace unas semanas.

"Y eso que Nala es fácil...". "Ni qué decir del llanto, ¡madre! Cuando miro a Noah... (añadía un emoticono de una cara llorando). Y al rato es felicidad absoluta", comentaba al respecto.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Pero, pese a esta dura situación, Elena Furiase quiso tranquilizar a las futuras mamás afirmando que era "normal" y "que pasa".