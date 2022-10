Rosario Flores explica que ha dejado de ser libre y confiesa quién le está vigilando

Rosario Flores se ha hecho a sí misma. A pesar de su famosa ascendencia, la artista ha sabido abrirse un hueco con su personalidad en la industria de la música.

El próximo 17 de noviembre será una fecha que siempre recordará. Por esto. Por haber hecho una carrera loable, donde la música ha sido lo que siempre ha primado en su paradigma personal.

Ese día recogerá en la ciudad de Las Vegas el galardón con el que muchos cantantes sueñan. Se trata del Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy. Un premio que reconoce la trayectoria que ha realizado la hija menor de Lola Flores y El Pescaílla.

Para Rosario Flores haber llegado hasta aquí no ha sido nada fácil. A pesar de las facilidades que ha tenido por ser quién es, la cantante ha sentido a menudo una enorme presión.

"Yo fui una niña muy conocida, muy popular. Por eso también me costó muchísimo a que me viesen solo como Rosario", decía para La Vanguardia.

| Europa Press

"Me he sentido observada; todo el mundo sabía quién era Rosario, pero yo no quiénes eran los demás. Y eso te corta bastante la libertad para expresarte como quieres", confesaba.

No ha debido ser nada fácil tener que crecer con la prensa en los talones a cada paso que dabas. Y es que el desarrollo de la personalidad de cada uno es una parte muy importante de la vida. Y para la cantante, esto ha supuesto una gran coacción y se ha sentido muy vigilada.

Rosario Flores no se arrepiente de nada

"Lo que más me ha gustado es que a todos los medios y todo el público le pareció perfecto: te lo mereces, tienes una carrera impecable, qué alegría... Eso me emocionó muchísimo", dice.

"Premios así me hacen mirar atrás. Ver de otro modo ese tiempo en que no estaba en casa con mis hijos, cogiendo aviones, en hoteles... Tanto como he trabajado". Señalaba con pesar por los sacrificios cometidos.

"Esta es mi recompensa. Pero también que me quieran los más pequeños o que gente mayor me diga ‘no sabes cómo me has ayudado con tu música’. Eso es lo más grande de la vida", decía.

"Para mí será un momento histórico como cuando recogí la medalla a las Bellas Artes", en referencia al galardón.

Y de estos sacrificios, Lola Flores siempre fue consciente. En una entrevista con Raffaella Carrà, 'La Faraona' dijo unas palabras muy emocionantes para su niña, Rosario Flores.

"Es una pantera, lucha por lo que le corresponde, pero tiene una sensibilidad única", decía. La de Jerez de la Frontera siempre supo hasta donde sería capaz de llegar su hija.

Este parece ser el momento de Rosario Flores. No solo está triunfando en su carrera con importantes reconocimientos, sino también con su último proyecto. Te lo digo todo y no te digo na es su último álbum.

Además, de acuerdo con algunas informaciones, la artista estaría preparando un documental biográfico donde mostrará su verdadera cara. Ahí podremos ver a fondo los detalles de su vida personal y profesional, aquello que prefirió mantener oculto.

Solo falta que llegue el ansiado mes de noviembre y ver cómo nuestra artista recoge el importante premio de los Grammy Latino.

Al igual que ella, pasaran por el escenario para también recoger el mismo galardón Rita Lee, Myriam Hernández, Yordano y Amanda Miguel. Un premio que significa la compensación a los artistas por haber contribuido, de cierta forma, en la consolidación y desarrollo de la música latina.