Rosario Flores desvela quién es el padre de su último hijo y qué ha hecho al saberlo

Rosario Flores es la persona más discreta de su familia, pero en ocasiones concede entrevistas porque se siente muy querida y respetada. El público le considera una de las grandes artistas del país, tiene muy buena reputación y siempre es bastante generosa. Por eso se ha sentado a hablar con Joaquín Sánchez, el nuevo presentador de Antena 3.

Rosario Flores ha desvelado quién es su gran amor: su marido Pedro, un director de cine al que conoció durante un trabajo importante. Colaboraron en una película llamada Hable con ella y no tardaron en darse cuenta de que estaban hechos el uno para el otro. “Fue una experiencia muy bonita”, explica la cantante cuando recuerda este proyecto.

| Antena 3

Rosario ha concedido una entrevista en El Novato, el espacio que presenta el futbolista Joaquín, y ha contado cosas muy interesantes. Reconoce que es famosa desde antes de nacer, pero asegura que es posible estar al margen de los escándalos. La prensa informa de su vida privada y ella no entra en el juego, es la única forma de salir ilesa.

Rosario ha desvelado que se quedó embarazada de Pedro, el artista que le robó el corazón en la película Hable con ella. Tienen un hijo juntos y ella tiene una niña de una relación anterior, juntos han formado una bonita familia que adora el anonimato. “Mis hijos llevan la fama bien porque no les conoce nadie”, comenta con total naturalidad.

Flores asegura que es muy feliz porque se ha dado cuenta de que su marido y sus niños son “libres y anónimos”. Aunque ha dejado claro que ella nunca no se ha sentido prisionera, siempre ha tenido claro cuáles eran los límites. Es imposible encontrar a alguien que tenga un mal concepto suyo, es un privilegio trabajar a su lado porque nunca se deja de aprender.

Rosario Flores se sincera sobre su familia

Rosario reconoce que en ocasiones no se ha sentido bien porque ha tenido que dejar a sus hijos solos durante largas temporadas. Es una cantante internacional y tiene compromisos en otros países, por eso pasa tanto tiempo fuera de casa. “Cuánto he dejado a mis niños pequeños, cuántos aviones he cogido, pero más de dos meses fuera no lo he aguantado”.

| Europa Press

Flores ha contado que se quedó embarazada de su marido y también ha explicado lo que hizo al enterarse. Celebró la noticia como nadie y no tuvo más remedio que enamorarse todavía más de Pedro, un hombre completamente maravilloso. Han vivido mucho juntos porque siempre han sabido que fuera de cámaras la hermana de Lolita es madre y esposa.

Rosario tiene un talento especial para cantar y bailar, pero también para ganarse la confianza de los espectadores. El programa en el que ha participado ha sido un éxito, las redes se han llenado de comentarios aplaudiendo su honestidad. Lo que más ha llamado la atención es que sigue siendo una persona humilde, a pesar de que es la mejor voz de España.

Rosario Flores confiesa cuál es su peor momento

Rosario es muy sensible y ha confesado que la muerte de su hermano marcó un antes y un después para ella. Afortunadamente pudo superar el bache y en la actualidad es una persona plena, ha aprendido a vivir con la ausencia. “Gracias a la vida estoy sana, mis hijos son sanos y dentro de la tragedia que viví la vida se ha portado conmigo”.

Flores está orgullosa porque pertenece a una saga de artistas y sabe que ella es uno de los rostros más queridos de la familia. “Viví mi éxito con mi hermano Antonio y mis padres vieron el éxito de sus hijos y ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida”. Lleva la humildad por bandera y eso es precisamente lo que le hace grande.