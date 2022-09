Rosario Flores deja de pelear y asume que deberá compartir a la pequeña de la casa

Rosario Flores esta de celebración. El clan Flores se engrandece con la llegada del nuevo miembro de la familia.

Elena Furiase, hija de Lolita Flores, estrena de nuevo maternidad con su segunda hija. Algo que ha hecho que la nieta de La Faraona pasase un verano increíble pero también muy cansado.

Con ello, la familia está viviendo uno de sus mejores momentos. En más de una ocasión Rosario Flores ha dejado claro que el amor que profesa por su sobrina es inagotable.

Por su lado, Lolita Flores se muere por sus nietos: "Me muero por mis nietos. A los nietos se les adora, yo los quiero con locura. Se disfruta más, porque no tengo que educarles para eso están sus padres".

Justo este verano las hermanas e hijas de Lola Flores pasaban unos días en las playas de Cádiz. Allí, Rosario y Lolita se dejaron fotografiar mientras se tomaban un chapuzón. Las dos mostraron mucha complicidad y parecían que estaban disfrutando de su día en la playa.

Rosario Flores ya lo ha convertido en tradición: ir a esas maravillosas playas en verano cuando el trabajo se lo permite. Junto a ellas estaba Noah, el nieto de Lolita.

Los rumores sobre la mala relación entre Rosario Flores y Elena se disiparon hace mucho tiempo. Ahora ambas disfrutan de una relación perfecta entre tía y sobrina. Y no podemos estar más felices.

De hecho, fue Rosario Flores quien dedicó una canción en la boda de Elena el año pasado. Algunas 'malas lenguas' propagaron el rumor de que la cantante no acudiría al enlace. Sin embargo, Rosario quiso acallar a todos cantando para su querida sobrina en ese día tan especial.

Así que ahora que Nala, el segundo retoño de Furiase con Gonzalo Sierra, ha nacido, no hay tiempo para tempestades. Rosario Flores parece estar encantada de poder compartir con su familia tiempo y espacio.

La carrera profesional de Rosario Flores de celebración

Rosario Flores no puede estar más contenta. Tras la aparición de este pequeño nuevo miembro en la familia, la cantante ha recibido una de las mejores noticias para su carrera profesional.

La cantante recibirá el galardón a Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy 2022. Un premio con el que la organización quiere reconocer el prestigio de toda su carrera musical.

Y es que Rosario Flores ha llegado a vender más de 2 millones de discos alrededor del mundo. Lo recibirá en el Mandalay Bay Convention Cente en Estados Unido el próximo noviembre. Estaremos atentos en este momento tan importante de su carrera.

Se han cumplido 30 años desde que saliera a la luz De Ley. Un disco que en más de una ocasión ha manifestado que le ha salvado la vida.

"Fue el disco que realmente me salvó la vida. Llegó con 26 años, pero quería hacerlo desde los 16", ha llegado a decir.

A lo que añadía: "Esperé mi momento, porque venía de una familia muy popular y no me podía equivocar. No podía probar a ver qué pasaba".

Rosario Flores ha encaminado su vida hacia la música. Desde que era bien pequeña ya sabía a lo que se quería dedicar.

"Yo quería ser artista desde pequeña y no sabría qué hacer si no cantara o bailara. Igual me hubiese ido a ayudar a la gente, cosas por la humanidad para quitarme esa energía que tengo", manifestaba.

Muy próximamente saldrá a la luz un nuevo proyecto de Rosario Flores: un documental en el que se desnudará y contará sus intimidades.

