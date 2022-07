Rosario Flores se entera de qué ha sucedido realmente después del embarazo

Rosario Flores asumió hace mucho tiempo que su familia forma parte de la historia de España, por eso es tan amable con la prensa. No se siente cómoda vendiendo su vida privada, de hecho se conocen muy pocos detalles sobre su privacidad. Los medios solamente se hacen eco de sus méritos profesionales, pero es imposible dejarla al margen de ciertos asuntos.

Rosario Flores está encantada con Nala, la nueva nieta de su hermana Lolita, y está orgullosa porque en el clan hay más amor que nunca. Elena Furiase, madre de la criatura, se ha convertido en un referente para muchas mujeres que tienen miedo al embarazo. La actriz ha reconocido que después de dar a luz viene un proceso duro, pero garantiza que es tremendamente bonito.

Rosario ha logrado demostrar, gracias a Elena, que es imposible bajar de peso justo después detraer un niño al mundo. La hija de Lolita ha publicado una fotografía en su cuenta de Instagram reconociendo que ella todavía tiene barriga, eso es lo normal. Asegura que toda la que aparente lo contrario es “una embustera”, por eso quiere normalizar la situación.

Rosario sabe que el embarazo de Elena sorprendió a todos, pues hacía poco tiempo que acababa de pasar por el altar. La artista está completamente enamorada de su marido y se alegró al descubrir que la familia estaba a punto de crecer. Furiase, al igual que su tía, tampoco suele comercializar con ciertos asuntos, es igual de discreta y prudente que ella.

Flores se ha ganado el respeto de todos los reporteros y no hay ningún periodista que pueda hablar mal de ella. Siempre responde a todas las preguntas con una educación exquisita, a pesar de que hay puertas de su vida que nunca abre. Entiende que es un personaje público, pero no quiere renunciar a tener una parcela privada donde no entre nadie.

Rosario Flores recibe justo lo que se merece

Rosario es una de las mejores voces de España, por eso su agenda profesional está plagada de compromisos. Después del verano participará en proyectos muy interesantes, tiene varias ofertas suculentas encima de la mesa. El público está deseando verla actuar en los escenarios, pues ha heredado el talento de su madre Lola.

Flores conoce al nuevo bebé de la familia y ha ayudado a Elena en todo, el clan no sabe lo que son los conflictos internos. Es una de las pocas sagas que permanece intacta, entre ellos nunca ha sucedido nada malo. La hija de Lolita ha reunido pruebas suficientes para demostrar que ningún embarazo es perfecto, pero todos son maravillosos.

“Quince días aproximadamente desde que he parido, no va mal la cosa”, escribe Elena Furiase en su cuenta de Instagram. Su intención era dejar en evidencia a las mujeres que presumen de tener un cuerpo perfecto después de tener un niño. Este tipo de afirmaciones hacen mucho daño y ella es muy solidaria, por eso quiere compartir su experiencia.

Rosario Flores tiene una nueva ilusión

Rosario está en uno de sus mejores momentos, pues ha logrado alcanzar la gloria como artista y ahora solo tiene que hacer algo. Debe disfrutar de su familia y del nuevo bebé, una niña que le ha robado el corazón a todos. Elena Furiase ha concedido una pequeña entrevista para explicar cómo se siente, pues no todos los partos son iguales.

“El postparto tiene sus subidas y bajadas hormonales. Sigo dolorida, pero bueno ya han pasado diez días y yo me encuentro muchísimo mejor”. Ha tranquilizado a su tía, quien ha estado pendiente de ella en todo momento para que no le faltase de nada.