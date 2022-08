Rosario Flores confirma que pronto serán uno más porque el tratamiento ha funcionado

Rosario Flores es una de las artistas más queridas del país y lo cierto es que ha hecho muchos méritos para ostentar este puesto. Es hija de Lola, popularmente conocida como la Faraona, y hace todo lo posible para estar a la altura de las circunstancias. Los críticos aseguran que ha superado las expectativas y que actualmente es la cantante mejor valorada de España.

Rosario Flores, gracias a una información publicada en La Razón, ha confirmado que pronto serán uno más en la familia. Estamos hablando de Juan Carlos Gil, un admirador de su madre que está dispuesto a todo para crear un museo su honor. Está tratando el proyecto de una forma especial y ha conseguido que funcione, a pesar de que es muy ambicioso.

Rosario, haciendo gala de la prudencia que le caracteriza, no se ha pronunciado, pero es evidente que ayudará a Juan Carlos. El joven se convertirá en un miembro más del clan, pues se está esforzando mucho para que el centro de Lola salga adelante cuanto antes. El tratamiento que ha hecho del tema ha funcionado: de momento la prensa le ha tomado en serio.

Rosario y su hermana Lolita tuvieron que renunciar a la herencia de su madre porque había varias deudas que no merecían la pena. La casa donde creció Lola actualmente no pertenece a la familia y está en venta, es ahí donde entra en juego Juan Carlos. Quiere comprar el inmueble, situado en Jerez de la Frontera, e inaugurar un museo “sin ánimo de lucro”.

Flores recibirá la llamada del seguidor de su madre, pues este se ha comprometido a contactar con la familia para llegar a un acuerdo. Según ha contado, su intención es no ofender a nadie y no quiere crear problemas, por eso quiere ser tan precavido. Ha tratado el tema con mucha delicadeza y ha conseguido que su sueño se cumpla, al menos por el momento.

Rosario Flores sabe que la situación es delicada

Rosario está al tanto de todo lo que está pasando, sabe que la casa donde nació su madre está prácticamente abandonada. Pero no puede hacer nada porque ya no es de su propiedad, tuvo que renunciar a ella y no puede tomar ciertas decisiones. Por eso le habrá gustado la iniciativa de Juan, quien promete ser el nuevo aliado del clan Flores.

“Quiero movilizar al mayor número posible de fans de Lola para que, entre todos y con ayudas oficiales, compremos la casa. He visto que se encuentra en venta, podemos restaurarla y montar en ella el museo homenaje a una mujer que es un símbolo de España. Es una pena que la casa donde nació esté hecha polvo y se pueda venir abajo”, explica en La Razón.

Flores ha descubierto que este proyecto se llama “Si me queréis, restaurarme”, haciendo honor a una de las frases más míticas de la artista. Juan promete que sus intenciones son sinceras y que siempre ha admirado a Lola, a pesar de que no la conoció. “El ayuntamiento de Jerez se va a dar cuenta de que este proyecto es muy serio y que no existe el menor ánimo de lucro”.

Rosario Flores recibirá una llamada muy pronto

Rosario está a punto de recibir un mensaje del fan de su madre, todo hace pensar que será el principio de una bonita amistad. Juan Carlos no tardará en ser uno más de la familia, pues es un clan que derrocha amor y respeto por los admiradores de Lola.

El creador del museo de la Faraona quiere contar con el respaldo de los Flores, para él es muy importante saber que están de acuerdo. “Es uno de nuestros propósitos porque seguro que participarían sin dudarlo en el proyecto. Queremos hablar con Lolita, Rosario, Elena Furiase y con los otros nietos”, comenta visiblemente ilusionado.