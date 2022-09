Rosario Flores confirma que su niña está triste porque ha recibido un golpe inesperado

Rosario Flores está en uno de sus mejores momentos profesionales. La artista acaba de recibir una de las grandes noticias que cualquier artista hispano desearía. Rosario será galardonada con el Premio a la Excelencia Musical 2022.

Un reconocimiento a toda su extensa trayectoria, que cuenta con discos de platino y tres discos de oro. Además la hija mayor de la Faraona, ha vendido cerca de 2 millones de álbumes en todo el mundo. Por esto, no es sorpresa de nadie, que ahora vaya a recibir este prestigioso galardón.

La ceremonia será el próximo mes de noviembre y se llevará a cabo en el Mandalay Bay Convention Center de Estados Unidos.

Rosario Flores es sin duda alguna, una de las grandes artistas de nuestro país. Su carrera ha abarcado todas las disciplinas posibles, desde la música hasta el cine. Ha trabajado con grandes artistas como Pedro Almodóvar, Antonio Vega o El Cigala entre muchos otros.

El legado de los Flores ha continuado imparable, gracias en gran parte a ella. Por supuesto, su hermana también ha cosechado grandes éxitos dentro del mundo de la interpretación. La madre de Elena Furiase fue galardonada con el premio Goya en 2003.

Rosario Flores, el pilar fundamental de su hermana

Rosario considera a su hermana una persona muy especial, es la niña de sus ojos y está preocupada por ella. En reiteradas ocasiones, Lola ha comentado públicamente que su hermana Rosario es uno de los ejes principales de su vida. Desde que perdieron a su madre, y más tarde a su hermano Antonio Flores, el vínculo entre las hermanas es inquebrantable.

Rosario es más joven que la ex de Guillermo Furiase, la cantante de Sarandonga ha reconocido que Rosario siempre se ha encargado de ella. Por eso, el último post que ha publicado la actriz ha hecho saltar todas las alarmas

La hija mayor de Lola subía una instantánea de ella a su perfil de Instagram. En ella se le veía en la playa, pero con un misterioso y extraño mensaje:

"Me da tristeza enterarme de cosas que no quisiera escuchar". La cantante continuaba el texto con "me duele las formas y saber que fui utilizada de alguna manera , pero como todo tiene su final".

El texto seguía agradeciendo a su equipo de trabajo por los nuevos proyectos que están a punto de comenzar.

Sin embargo las primeras palabras, han preocupado y mucho a sus seguidores.

Incluso varios personajes públicos animaban a la actriz a seguir adelante. Entre ellos, Toñi Moreno que escribía: "Tú eres única. Quien no sepa apreciarlo fuera de tu vida".

A estos mensajes de ánimo también se le sumaban los de su íntima amiga Charo Vega:

"Pues que no te causen tristezas cosas como esas, vida mía. Aprender siempre es motivo de alegría,Loli....y para eso, nunca es tarde!. El exceso de generosidad (algo que tú posees), a veces, suele provocar situaciones así.", escribía la exconcursante de Supervivientes 2022.

Rosario Flores está al tanto de lo sucedido

Lo cierto es que este mensaje ha dejado bastante intranquilo a su entono más cercano. Sobre todo por lo extraño que es. Muchos apuntan a que será debido a algún tema relacionado con el ámbito laboral.

Ella misma lo ha descrito como una traición, y avisaba: "quien siembra recoge y el que roba las almas paga ,el universo se encarga". Sin embargo Lola ha decidido no contar más.

La actriz siempre ha contado con el apoyo de toda su familia, tanto con el de su hermana Rosario, como con el de sus hijos. En una reciente entrevista con Toñi Moreno, ya relató cómo sus nietos le ha habían cambiado la vida:

"Le pido a Dios que me dé salud para poderlos ver con veinte años. Cuando vas cumpliendo años, te vas dando cuenta de que la vida se va y quiero que, el día que yo falte, Noah y Nala sepan que los adoro”.

