Rosario Flores admite que no se ha levantado del suelo desde que supo lo del bebé

Rosario Flores es una cantante imparable, artista como pocos y una gran persona. Pero antes de todo eso, es madre y tía. La hija de Lola Flores está viviendo uno de los momentos más bonitos de la vida.

Hace poco, Lolita Flores fue abuela del retoño que dio a luz su hija Elena Furiase. Desde entonces, la cantante está en un sueño. No para de hablar de él y, lo más importante, de jugar con el pequeño.

Y es que, desde que Noah apareciese en la vida de las Flores todo es mejor. Lola está para sus nietos como una más. Hasta se tira por los suelos si hiciese falta...

En una entrevista para la revista Pronto, Lola se ha abierto y ha explicado cómo está siendo su vida en estos momentos.

"¡Me tienen loca! Soy una abuela muy consentidora, de las que se tiran al suelo a jugar con ellos", decía en referencia a los pequeños.

Y es que tanto Rosario Flores como su hermana no han parado de hacer planes familiares juntos. De esos que les encanta a la famosa familia.

Este verano podíamos ver a las hermanas en las playas de Cádiz con los nietos de Rosario. La familia disfrutó del sol, la arena y el mar. Y el pequeño parecía que se divertía jugando en la orilla.

Así, disfrutaban de unas merecidas vacaciones antes de ponerse a trabajar duramente. Y no es para menos pues ambas hermanas vuelven esta temporada con grandes proyectos debajo del brazo.

Lolita volverá a sentarse en la mesa del jurado en la nueva temporada de Tu cara me suena. Este año podremos ver las caras de los más famosos concursando por imitar a célebres cantantes. Susi Caramelo, Miriam Rodríguez o Andrea Guasch serán tres de los diez concursantes de este año.

Además, de este proyecto, Lolita viene cargada de más trabajos.

"Estoy con una serie que me imagino que se estrenará dentro de poco, Las invisibles, que acabamos de rodar. Todavía no sé en qué plataforma se va a emitir. Ahí interpreto a una señora de las que limpian las habitaciones de hoteles".

Los nuevos proyectos de Rosario Flores

De Ley acaba de cumplir 30 años. Este fue el primer álbum de la artista Rosario Flores. Un disco muy importante tanto a nivel profesional como personal para ella.

"Fue el disco que realmente me salvó la vida. Llegó con 26 años, pero quería hacerlo desde los 16", explicaba Rosario.

"Esperé mi momento, porque venía de una familia muy popular y no me podía equivocar. No podía probar a ver qué pasaba", proseguía.

Ahora, Rosario Flores espera con ansias recibir el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy. Un premio que reconoce la trayectoria que ha realizado la hija menor de Lola Flores y El Pescaílla.

Pero, además de ello, la artista estrenará un nuevo documental donde se desnudará y se mostrará tal y como es. Aunque aún no se sabe a detalle cómo será y cuándo verá la luz, la artista tiene mucha ilusión por esta pieza audiovisual.

"Yo quería ser artista desde pequeña y no sabría qué hacer si no cantara o bailara. Igual me hubiese ido a ayudar a la gente, cosas por la humanidad para quitarme esa energía que tengo", ha llegado a decir Rosario.