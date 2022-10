Rosa Villacastín envía un mensaje a la nueva mujer de Kiko Matamoros y sucede lo peor

Rosa Villacastín es una de las periodistas de la prensa del corazón más conocidas en nuestro país. Su trabajo la ha llevado a saber que Kiko Matamoros y su novia, Marta López Álamo, van a casarse. Y a esta joven parece que le ha enviado una 'advertencia' sobre el hombre con el que va a contraer matrimonio.

Lo ha hecho a través del plató de ¿Quién es mi padre? Y es que allí, frente a la audiencia, lo ha tachado de machista. Una palabra que ha provocado que viva una gran discusión con él.

Rosa Villacastín y su ataque a Matamoros

La que fuera presentadora de Extra Rosa acudía este pasado sábado como colaboradora del nuevo programa de Telecinco. Nos estamos refiriendo a ¿Quién es mi padre?, presentado por Carlota Corredera. Un espacio que en su primera entrega abordó la historia de Javier Santos, el presunto hijo de Julio Iglesias.

Allí, Villacastín compartió plató con Kiko y mantuvieron desde el primer momento posiciones enfrentadas. Ella, amiga del citado cantante, apostó en todo momento por defenderlo y por justificar la postura que siempre ha mantenido sobre este asunto. Es más, acusó a la madre de Javier, María Edite, de estar hiriendo a su hijo desde hace años con esta cuestión.

Matamoros, por su parte, se mostró a favor de la lucha que el chico ha emprendido para que se reconozca que Iglesias es su padre. Incluso cuestionó que el artista haya 'utilizado' su poder a su favor sobre este complicado tema. A esto añadió algún que otro argumento que fue aplaudido por el público como: “Habría sido mejor contar las mujeres con las que se había acostado el cantante”.

“Y así ver las posibilidades que tenía de tener hijos fuera del matrimonio”.

| España Diario

Esta postura diferente a la de Rosa llevó al novio de Marta a arremeter contra ella: “No sé la versión beatifica que tiene de Julio. Que conste que la entiendo porque va a ver a un personaje y le hace cuatro entrevistas. Javier, si supieras la relación que él ha tenido con el resto de sus hijos a lo mejor no desearías conocerle tanto”.

Palabras estas que hicieron que la periodista se enfadara y atacara a su compañero dejando en evidencia lo que piensa de él. Dijo: “Tú eres un machista. Tú con tus hijos has tenido los mismos problemas”.

El aludido no se quedó callado y respondió: “El discurso más machista de esta noche lo has iniciado tú”.

Una situación muy tensa que provocó que Corredera tuviera que intervenir para zanjar la trifulca entre ambos. Trifulca en la que la colaboradora volvió a calificar a Kiko con un adjetivo que ya se le ha echado en cara en más ocasiones. En concreto, con sus opiniones y posturas respecto al conflicto entre Rocío Carrasco y Antonio David.

Rosa Villacastín enfada a la audiencia

La abulense no solo enojó a Kiko con sus palabras, sino también a gran parte de la audiencia del citado formato de Telecinco. Muchos espectadores consideraron que nuevamente, como ha hecho con Carrasco o Ana María Aldón, exponía que la mujer no tenía que hablar de su intimidad. Sí, que María Edite no tenía que haber sacado a la luz la supuesta paternidad de su hijo.

Tal es el enfado, que seguidores del programa dejaron claro su postura con Villacastín en redes con comentarios como “Es una impresentable. A mí me provocó que tuviera que cambiar de canal. Ella todo lo arregla pidiendo a las mujeres que se callen”.

| GTRES

En esta misma línea encontramos: “No la soporto” y “No sé si es que ha perdido el norte, pero escucharla da vergüenza ajena”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco