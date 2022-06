Rosa Olucha y Santi Millán confiesan qué está pasando con sus hijos

Rosa Olucha y Santi Millán están muy preocupados por sus dos hijos. Y es que, lo que más les asusta de todo el revuelo que se ha montado es que sus pequeños se vean perjudicados por toda la información que ha salido a la luz.

No hay ninguna duda de que esta pareja están viviendo un auténtico infierno. Desde que el pasado domingo, 19 de junio, se filtró un vídeo sexual del presentador practicando sexo con otra mujer, no se habla de otra cosa.

Desde entonces, Rosa Olucha y el presentador de Got Talent no han dejado de protagonizar titulares en los diferentes medios de comunicación de nuestro país.

| Instagram @rosaolucha

El primero en salir públicamente a dar la cara fue Santi Millán. El actor utilizó su cuenta de Twitter para advertir a los responsables de esta filtración que habían cometido un delito penado por la justicia española.

"No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito", aseguró el catalán. "Yo no entiendo de leyes ni demás, así que no voy a comentar".

Por su parte, Rosa Olucha también quiso pronunciarse públicamente acerca de este delicado tema familiar. "Yo estoy bien. Deberíais preguntaros cómo está él", comenzó diciendo.

"Él es el que ha sufrido un ataque a su intimidad, que por cierto es delito. Su intimidad. Suya y de nadie más. Existen muchos tipos de familia. En la nuestra la libertad, el respeto y la tolerancia son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto".

| Instagram (@rosaolucha)

"Hemos caminado muchos kilómetros juntos y muchos más separados. Hemos tropezado mil veces, hemos hablado cuando ha hecho falta, hemos cambiado el ritmo cuando nos hemos cansado. De momento, ni tan mal".

Ahora, ambos han querido poner de manifiesto el duro golpe que acaban de recibir sus dos hijos tras saltar por los aires la supuesta infidelidad de Santi Millán a su mujer.

Rosa Olucha y su marido quieren lo mejor para sus hijos

Para Rosa Olucha y Santi Millán, lo más importante es el bienestar de sus hijos Ruth y Marc. Por eso, están dispuestos a hacer lo que sea para evitarles pasar por este mal trago.

Ahora, el periódico digital El Español ha tenido la oportunidad de hablar con una fuente cercana al matrimonio, que les ha informado de los últimos detalles sobre el estado anímico de este conocido presentador de televisión.

"Está muy tranquilo, pese a todo esto. Esto lo tiene muy descolocado porque no entiende cómo ha podido pasar y quién lo ha hecho", ha asegurado esta persona cercana a Rosa y Santi.

| GTRES

Además, también ha querido informar sobre los próximos pasos legales que la pareja va a dar en los próximos días. "Se está dejando asesorar por sus abogados", ha informado a este medio de comunicación.

Este confidente ha dejado muy claro que la pareja "no va a hablar de nada más con los medios. Ya dio unas declaraciones y nada más".

En relación con sus dos hijos, Rosa Olucha y Santi Millán están intentando llevar este tema con la mayor discreción posible.

"Él solo tiene una cosa en la cabeza, y es alejar a los peques de todo lo que se está diciendo. Tanto él como Rosa solo miran eso. Sabes cómo son los colegios y en esas edades".

Para finalizar, esta fuente cercana al presentador de Telecinco ha asegurado que tienen una relación "muy fortalecida y sólida. Se adoran por encima de todo".