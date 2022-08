Rosa López reaparece para pedir trabajo y aprovecha para confesar su situación

Rosa López quiere seguir disfrutando de la música, su gran pasión desde que era una niña. Eso sí, sabedora que debe diversificar su carrera porque los tiempos actuales son realmente duros, ha pedido ayuda sin tapujos. La ganadora de la primera edición de OT cantará el próximo sábado 13 de agosto en Maracena (Granada).

Rosa es una artista querida por todos y es que se ha ganado el cariño de sus seguidores con el paso de los años. Desde que la conocimos en un plató de TVE, ha contado con el beneplácito de su fiel público.

| Europa Press

En los últimos días, Rosa ha hablado con los compañeros del digital Granada Hoy y se ha abierto en canal como pocas veces la habíamos visto. Sabe que sus palabras iban a ser virales en todos los medios de este país. Pero no se ha cortado a la hora de hablar de su situación actual y sus deseos profesionales.

Rosa López desvela su situación profesional y pide ayuda

En la citada localidad presentará su nuevo álbum que lleva por título Fénix. Para ella, esta gira es ‘’un proyecto que abre mi nueva etapa como artista independiente. Me hace muy feliz volver a los escenarios, es por ello, que quiero revivir con vosotros todos los éxitos que me han acompañado durante estos 20 años, que se dice pronto’’, confiesa Rosa López.

| Europa Press

‘’Durante el show, me acompañan mis cuatro bailarinas. Vamos a bailar, cantar, saltar y soltar toda la adrenalina en esta montaña rusa de emociones’’, señala la artista.

Aunque su carrera ha tenido varios altibajos, Rosa afronta la situación que le ha tocado vivir y está orgullosa de seguir viviendo de la música.

"Tomar las riendas de mi carrera es lo más alucinante en años y de lo que más orgullosa me siento. También estoy orgullosa de las personas que me he ido encontrando en el camino y que son ahora un equipo increíble. Además de los momentos especiales con mis amigos que me hacen sentir increíblemente satisfecha", confiesa en la entrevista.

Rosa López reaparece por sorpresa en su momento más delicado

Y es que para Rosa López, los 20 años que lleva en la música le han aportado "mucho aprendizaje y un gran viaje interior. Estos años también han sido algo de lo que me siento superorgullosa por haber salido a flote de tantas aventuras y continuar aquí".

| GTRES

Sobre si volvería a entrar en un reality show, la vencedora de OT 1 lo tiene claro y no duda en pedir nuevas oportunidades de forma abierta.

"Yo participaría en alguno que me aportase experiencia, calidad, que fuese lindo y blanco. Y no estaría mal si, además, contasen conmigo como presentadora o jurado. Serviría también como apoyo a mi música y a todo lo que está por llegar".

Sin duda, esta petición de la extriunfita deja clara su situación. Y es que nunca está de más postularse a algún proyecto nuevo que acompañe a los conciertos que está dando por toda España.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Por otro lado, Rosa ha sido preguntada por los proyectos que tiene en mente para el próximo año. "Este año viene cargado de proyectos que se suman a esta gira Fénix que seguirá activa. Y además de una forma más poderosa", ha recalcado en la entrevista en profundidad que ha concedido.

"También estoy preparando la temporada de invierno por si puedo dar alguna sorpresa especial a mi público. ¡Ah! Y un noveno álbum de estudio que también verá la luz", ha contado.