Rosa López sorprende a su novio al hacer una confesión sobre el hijo que esperan

Últimamente, Rosa López ha estado en el punto de mira por la polémica boda de Chenoa. La cantante no fue invitada al famoso casamiento de su compañera de Operación Triunfo 1.

Y es que la ex de David Bisbal decidía organizar un enlace matrimonial de lo más discreto junto a su chico Miguel Sánchez. En su momento, la mallorquina confesó que no contaba con una gran lista de invitados porque tenía familiares de riesgo respecto al coronavirus.

Pese a la decepción que sufrió al no poder acudir a la boda del año, lo cierto es que Rosa López tiene la mente ocupada en otros temas. Unos asuntos que podrían estar relacionados con su propia boda y en algo más.

Rosa López ha tomado una drástica decisión

En el último mes, Rosa López ha acaparado titulares como nunca. Sobre todo, por la polémica boda de la mallorquina. Sin embargo, la cantante no se preocupa demasiado por ello o, al menos, eso es lo que aparenta, porque se encuentra en su mejor momento.

La granadina está a tope cuidándose, tanto mental como físicamente, y se encuentra feliz con su pareja. Iñaki es el nombre del discreto novio de Rosa López. Aunque ha aparecido en televisión alguna que otra vez, lo cierto es que mantiene un perfil bajo porque no le agradan los medios.

Por este motivo, la cantante siempre ha cumplido con su voluntad y ni siquiera ha presumido de él en redes sociales. Y eso que a la ganadora de Operación Triunfoadora subir contenido a su perfil de Instagram.

Lo cierto es que, a pesar de que lleva en la máxima discreción su noviazgo, no se libra de aquellos periodistas que le preguntan si tiene pensado contraer matrimonio con este. Sobre todo, quieren saber si la cantante ha decidido dar ese paso tras la boda de Chenoa.

Rosa López, siempre tan amable y empática con los medios, aclaró que no lo tenía claro. Sin embargo, aseguró que "hace 20 años sí, ahora ya hay cosas superbrutales en nuestra vida y esto es más emocionante que casarse".

Unas palabras que indican que habría descartado la idea de pasar por el altar. Tras ser preguntada por su amiga, no dudó en lanzarle una pullita al confesar que ella sí la invitaría a su enlace matrimonial si, finalmente, decidiera hacerlo.

"Pues claro que sí, pero no hay que decir nada, hay que ser felices hagas lo que hagas. Los amigos están aunque no estés presente en todos los lugares", comentaba al respecto.

Lejos de acabar de hablar de su vida personal, llegó otra de las temibles preguntas: si se plantea ser madre. La cantante no dudaba en zanjar este tema de una vez por todas y admitió que no le gustaría.

"Ese instinto poderoso de ser madre como dicen, no lo tengo. Lo tengo con la música y los proyectos", reconocía públicamente.

Rosa López se pronuncia sobre la boda de una extriunfita

Sin duda alguna, los medios presentes estaban deseando ver a una Rosa vestida de blanco a punto de formalizar su amor con su novio Iñaki. Para la desgracia de ellos, esto, por el momento, no sucederá porque la cantante está en su mejor etapa.

Por lo que tendrán que conformarse con la reciente boda de la ex de David Bisbal, que fue todo un éxito. Lo cierto es que muchos todavía no asimilan que Rosa López no estuviera invitada en la boda de Chenoa. Y es que a la mallorquina no se le pasó ni siquiera la idea de invitarla por razones que se desconocen por ahora.

Pese a ello, la granadina admitió que no le sentó mal el no tenerla en cuenta. "Yo digo que estaba preciosa, que la quiero muchísimo y que yo con verla feliz esté cerca o esté lejos, ya está", decía con un nudo en la garganta.

Pero no pudo evitar confesar que le hubiera gustado estar presente en el día más especial y bonito de su amiga. "Claro que me hubiera gustado ir, pero sobre mi ausencia se lo preguntáis a ella que os va a responder mejor que yo. Todo el mundo tiene que hacer el mejor día de su vida como quiera y eso es respetable".

No cabe duda de que Rosa López se quiere mantener alejada de la polémica, razón por la que no se quiere mojar sobre este tema. Sea como fuere, la cantante asegura que se encuentra "feliz" a pesar del "feo" que le hizo su amiga.