Rosa López y su novio, en peligro al confesar el problema del niño que esperan

Rosa López siempre se ha caracterizado por ser prudente, pero la situación que está viviendo se ha descontrolado y no sabe cómo actuar. Ha pedido ayuda en sus redes sociales porque se ha dado cuenta de que era la única forma de eliminar el peligro. “Me está persiguiendo un coche durante horas, lleva desde esta mañana y no sabemos quién es”.

Rosa López estaba con su novio en un vehículo, se dio cuenta de que les estaban persiguiendo y lo contó en su cuenta de Instagram. “No es nada común y tampoco es legal, no debería ser legal, aunque seas una persona pública”. La cantante se ha asustado, a pesar de que está acostumbrada a que la prensa le siga sus movimientos para hacerles fotografías.

Rosa anunció en Déjate Querer, programa presentado por Toñi Moreno en Telecinco, que quería ser madre pronto. El problema es que no se siente preparada y cree que debería dar el paso cuanto antes porque ya tiene una edad. Su familia está deseando conocer al bebé que está en camino, aunque todo hace pensar que tendrán que ser pacientes.

Rosa se ha dado cuenta de lo que ha conseguido al compartir con el público su instinto maternal: ha aumentado su interés mediático. “Nos persiguen y no sabemos por qué, acojona y da igual la edad que tengas”, ha comentado recientemente. Los fotógrafos han situado a la artista en el punto de mira desde que salió a la luz lo de su bebé.

López está esperando a que llegue el momento para ser madre, todavía no está embarazada, pero tiene mucha ilusión. “Se me está pasando el arroz porque ya son 41 años y a mí me encantaría tener descendencia. Tengo al hombre perfecto y la vida perfecta para tener ahora el hijo y la hija de mi vida”, le explicó a Toñi Moreno.

Rosa López ha pedido explicaciones

Rosa conoce perfectamente cómo funciona el mundo del corazón porque lleva mucho tiempo siendo un rostro bastante conocido. Cuando desveló que estaba planeando tener un hijo el público se revolucionó y ahí se dio cuenta de que había cometido un error. Los periodistas se han puesto a trabajar y no le dejan ni sol ni a sombra, por eso le persiguen con el coche.

López ha conseguido llamar la atención de Socialité, programa que ha dado voz al problema que estaba viviendo. Las redes se han hecho eco de la noticia y todos se han posicionado al lado de la antigua concursante de Operación Triunfo. Tiene muchos seguidores, no permitirán que le pase nada y siempre estará al lado de ella.

La artista siempre ha sido muy comprensiva, intenta atender a todos sus fans y nunca tiene una mala respuesta para nadie. Pero tampoco quiere que le persigan dentro del coche, es peligroso y quiere evitar las consecuencias. Iñaki, la pareja de la andaluza, se ha convertido en su gran apoyo y en estas situaciones no se separa de ella.

Rosa López ha confesado que quiere ser madre pronto

Rosa ha admitido que su situación es delicada, hasta que no hable claro de qué pasa con su maternidad está en peligro a nivel mediático. Ha dado a entender que quiere tener dos hijos: un niño y una niña, así que tiene que darse prisa. Lo que sí tiene claro es que no siente la necesidad de pasar por el altar, cree que la relación está muy consolidada.

López ha explicado que su historia de amor es perfecta, se conocieron en un concierto y se dieron cuenta de que estaban hechos el uno para el otro. “Hubo un tumulto y vino él a rescatarme con otros compañeros, él me salvó, fue mi ángel”. La artista sabe el romance durará para siempre, de momento no quiere boda, pero quizá cambie de opinión.