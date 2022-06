Rosa López no sale de su asombro al saber qué sucedió en la boda de Chenoa

Tras años de espera, el pasado viernes, 17 de junio, por fin Chenoa dio el 'sí, quiero' a su ya ahora marido, Miguel Sánchez Encimas. Y es que la cantante en más de una ocasión tuvo que cancelar su casamiento con el urólogo por la pandemia de la COVID-19.

Pero ahora, la amiga de Rosa López ha podido llevar a cabo su mayor deseo y está más feliz que nunca. Chenoa ha vuelto con las pilas cargadas de su bodorrio, algo que no ha dudado en compartir en redes sociales.

Pese a que se hizo exclusiva de la boda para ¡Hola!, la cantante ha tenido la oportunidad de enseñar una de las fotos que le tomaron en su día más especial. Una instantánea que ha recibido no solo el apoyo de sus fans, sino también el de sus compañeros deOperación Triunfo.

| Europa Press

Gisela, Geno Machado, Nuria Fergó fueron algunas de las colegas que felicitaron a su amiga. Pero ni rastro de una conocidísima cantante y amiga íntima de la protagonista. Así es, nos estamos refiriendo a Rosa López.

Rosa López, testigo de las palabras de Chenoa tras su boda

Desde el momento en que se anunció la noticia de que Chenoa se casaba con Miguel Sánchez Encinas, nadie pudo evitar preguntarse quiénes serían los invitados a este enlace matrimonial.

En concreto, especularon los nombres de los posibles compañeros de OT que acudirían a esta ceremonia tan esperada. De hecho, el nombre de Rosa López fue uno de los primeros en revelarse, dado que Chenoa y ella tienen una relación muy especial.

Además, la granadina en una ocasión reveló que "le hacía mucha ilusión", incluso llegó a afirmar un deseo. "Laura, por favor, ¡lánzame el ramo a mí!", decía emocionada.

Sin embargo, el hermetismo que hubo en torno al casamiento no pudo confirmar si la ganadora de la primera edición de OT asistiría finalmente. Asimismo, pasó con el resto de compañeros. Nadie sabía nada.

La única persona que confirmó abiertamente que era una de las invitadas fue Natalia Rodríguez. La benjamina del concurso habló con un periodista de Ya es mediodía y le comunicó que ya tenía los billetes comprados para viajar hasta la isla de Mallorca.

No se supo definitivamente quién asistió o no hasta que llegó el esperado momento. Los paparazzis fueron testigos de cómo Gisela, Geno, Natalia y Alejandro Parreño llegaban al enlace.

Por supuesto, también se dieron cuenta de quién faltaba en esa boda. Así es, Rosa López no parecía llegar en ningún momento. Una ausencia de la que todavía se está especulando y se desconoce verdaderamente el motivo.

Aunque algunos no fueron invitados, Chenoa, en dicha foto que ha publicado en Instagram, ha querido enviar un mensaje a sus compañeros.

"Gracias a todos los que nos habéis acompañado, por todas las felicitaciones, por los buenos deseos y energía de presentes y ausentes", escribía la cantante. Un mensaje que también se aplicaría a Rosa López, su amiga desde hace muchos años.

El motivo de la ausencia de Rosa López

No obstante, aunque no se ha confirmado el porqué de la ausencia de Rosa López, todo apunta a que puede deberse por dos motivos. El primero de ellos es porque la lista de invitados de Chenoa estaba bastante limitada debido al coronavirus.

Y es que algunos familiares de la cantante son de riesgo, razón por la que la extriunfita decidió invitar solo a unas pocas personas.

| Atresmedia

Por otro lado, cabe la posibilidad de que la relación entre Chenoa y Rosa López no es tan idílica como nos han hecho creer. Detrás de esta gran amistad existe el fuerte rumor de que se habrían distanciado, hasta el punto de que la mallorquina no haya querido invitarla a su boda.

Asimismo lo explicó un colaborador de Ya son las ocho, Iván Reboso, que es muy cercano a la recién casada. "Porque Rosa siempre desaparece cuando tiene pareja, cuando tiene una gira, cuando tiene nuevo disco. Y estas desapariciones constantes de la cantante habrían motivado a Chenoa a no invitarle a la boda".

"(Chenoa) Ha podido pensar que si no has estado conmigo en los momentos malos porque no estabas, pues tampoco deberías estar en mi boda. Ojo, que esto no quita que no se tengan cariño", ha querido aclarar el tertuliano.

Sin duda alguna, un motivo de peso del porqué la relación entre las cantantes no es la misma desde hace años. Desde luego, seguramente habrá algo más para que Chenoa no haya querido invitar a la que fue su amiga del alma, Rosa López.