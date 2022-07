Rosa López manda un aviso a su novio Iñaki y habla de otro hombre

Rosa López ha aprovechado su última aparición pública para mandarle un contundente mensaje a su pareja. Además, no ha querido dejar pasar la ocasión para hablar del otro gran hombre que ha tenido en su vida.

En las últimas semanas, el nombre de la ganadora de la primera edición de Operación Triunfo ha sonado con más fuerza que nunca, y todo gracias a una de sus compañeras de edición.

Hace unos días, Chenoa y su marido se casaron después de tener que posponer la boda por culpa del coronavirus. Aunque, en un principio, Rosa López si estaba en la lista de invitados, finamente, los novios decidieron no contar con su presencia.

"Va a hacer algo muy chiquitino", aseguró la andaluza en su momento, con la única intención de restarle importancia a esta decisión.

Este miércoles, 13 de julio, Europa Press ha tenido la oportunidad de hablar con la artista sobre el tema. Rosa López no ha tenido ningún problema en asegurar que su relación con la mallorquina sigue siendo la misma, pero también se ha mostrado algo molesta por las insistencias de la prensa.

"Bueno, nosotras hablamos siempre. Sois, sin acritud, muy pesados. La prensa, lo que hay detrás de vosotros, muy pesados", ha asegurado la cantante. "Me pongo más nerviosa porque me preguntéis algo que no sé qué me vais a decir", ha confesado a continuación.

Además, Rosa ha hablado sobre los dos grandes amores de su vida. Y es que, a pesar de tener una relación más que consolidada con Iñaki, la cantante ha asegurado que hay otro hombre que también ocupa su corazón.

Rosa López aclara todas las dudas

Durante esta charla, Rosa López ha querido aclarar de una vez por todas cuál es su situación actual con Iñaki. Y es que, en los últimos días, los rumores de boda no han dejado de sobrevolar sus cabezas.

A pesar de que sería un trámite normal en cualquier pareja, la artista ha asegurado que a ella no le hace falta pasar por ello. "Yo ya estoy casada. Que esté a mi lado es un compromiso también. Que me pregunten por él, casi un compromiso igual de fuerte que la iglesia".

Además, los periodistas de esta agencia de noticias no han querido dejar pasar la ocasión para preguntarle por el otro hombre de su vida. Y es que, durante todos estos años, la granadina ha tenido muy presente a su padre.

"Mi padre es lo más, es mi guía. Para mí, mi padre es mi guía, pero como cada uno va con su feria, yo lo he vivido con algo especial", ha respondido la cantante inmediatamente. "Mi familia siempre ha sido una piña, para mí es emocionante", ha reconocido públicamente.

Hace 14 años que el padre de Rosa López falleció, víctima de un cáncer de pulmón, pero no por eso ha dejado de pensar en él ni un solo día de su vida. La artista le ha reconocido a los reporteros de Chance (Europa Press) que cada decisión que toma, lo hace pensando en él.

"Siempre, cada decisión que tomo pensando siempre en mi padre, pero sobre todo en mi madre, que es la que está en vida y es la que se lleva los golpes ahora. Con mi madre for ever".

Y es que no hay duda de que a Rosa López le costó mucho superar la muerte de su padre. "Quise tirarlo todo por la borda, pero, al final, resurges", aseguró hace unos años.

