Rosa López habla de su embarazo y aprovecha para hacer algo que creía imposible

Rosa López ha seguido el ejemplo de Ana Obregón y sus icónicos posados del verano. En esta ocasión, la extriunfita no ha dudado en presumir de físico con una espectacular foto en bañador.

Tras perder más de 40 kilos, Rosa López ha querido presumir de su estilizada figura y sus impresionantes curvas. Pero más allá de este cambio físico, lo que hay ha sido una transformación vital de la que se enorgullece enormemente la cantante.

Recordemos los inicios de la joven en la primera edición de Operación Triunfo. Tímida, insegura y con una autoestima muy baja, casi inexistente.

Sin duda, el talent show le cambió la vida y le trajo cosas buenas y otras, quizá, no tan buenas. Sin embargo, parece que Rosa López se encuentra, por fin, en un momento dulce y ya se plantea tener un hijo.

Rosa López quiere ser madre

De la primera horneada de triunfitos, pocos son los que no están casados o son padres. Hace poco, precisamente, Chenoa le daba el 'sí quiero' a Miguel Sánchez en su esperadísima boda.

Rosa López, por su parte, hace dos años que mantiene una relación con Iñaki García. Lo cual le ha brindado estabilidad y felicidad. El amor es tal que la artista ha reconocido que no necesita una boda para sentirse casada.

"Desde hoy le voy a llamar ya mi marido" confesaba entre risas en una reciente aparición en el programa Déjate Querer de Toñi Moreno.

En cuanto a Iñaki, el policía se muestra igual de enamorado que Rosa López. "Me he enamorado de lo que ves. Esa mirada, esa forma de hablar y sentir, es igual aquí en televisión que cuando estamos en casa recién levantados, sacando a los perros…", comentaba.

El último deseo que le queda por cumplir a la intérprete de Europe's Living a Celebration es el de ser madre junto a él.

"Me encantaría que hubiera descendencia, mi madre se volvería loca. Tengo al hombre perfecto, la vida perfecta... Practicando estamos todo lo que quieras y más", confesaba la cantante.

Sin embargo, también ha expresado sus miedos al respecto. "Hay que ser muy valiente para ser mamá y sé que se me está pasando el arroz. Tengo 41 años y los ovarios ya me dicen 'cómo no te des prisa te voy a pegar un susto'".

Mientras el deseado embarazo llega, Rosa López no ha querido perder la oportunidad de presumir de cuerpazo en redes sociales. Por supuesto, los comentarios positivos no tardaron en llegar por parte de los fans y los admiradores. El bañador elegido, un modelo con la espalda al aire, ha sido muy alabado por su sensualidad.

El secreto de una transformación radical reside en el esfuerzo, la constancia y el trabajo. Por supuesto, la dieta ha sido una parte fundamental en el cambio de la granadina.

"Me va de maravilla el mundo vegetal, me hace sentirme libre y conectada a todo y a todos. Llevo muchos años conectando con nuevos hábitos, como el de comer siempre limpio y lo más simple y correcto posible", cuenta Rosa López.

El deporte también ha sido clave para alcanzar sus metas y mantener el equilibrio mental. Sus seguidores están muy acostumbrados a que la artista comparta en redes sus entrenamientos.

Sin duda, el estilo de vida que lleva Rosa López ha hecho posible que luzca tan radiante y espectacular como muestra en sus publicaciones.

¿Veremos próximamente el ansiado embarazo de Rosa López? El tiempo lo dirá.

