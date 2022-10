Rosa López confiesa lo que hace en el baño cuando su novio está lejos de ella

Rosa López es toda una caja de sorpresas, la cantante compagina su faceta artística con la de influencer, donde recibe mucho apoyo de sus seguidores. En su cuenta de Instagram acumula más de 380k seguidores y cada publicación tiene más repercusión que la anterior.

Rosa ha tenido un verano de lo más ajetreado. La extriunfita se ha recorrido gran parte de la geografía española con su gira y también ha aprovechado para meterse de lleno en el estudio. Además, también ha tenido tiempo para dedicárselo a su pareja.

Hace un par de meses, Rosa López confesaba que estaba atravesando una etapa de lo más bonita junto a su novio Iñaki. La cantante afirmaba a Toñi Moreno que él era el hombre de su vida:

“Para nosotros estamos ya como casados, para mí ya es como mi marido. Pero para lo de ser madre creo que hay que ser muy valiente, yo ya tengo 41 años y se me va a pasar el arroz, pero por ahora no”, confirmaba.

Rosa López está viviendo su mejor etapa

Durante muchos años Rosa López ha estado en el centro de varias polémicas. Ella siempre ha manifestado que los medios de comunicación no la han tratado demasiado bien, sobre todo en el inicio de su carrera artística.

| Europa Press

Aunque mantiene un buen recuerdo del programa que se lo dio todo, Operación Triunfo, la cantante también sabe que fue una época algo oscura. En concreto, con todo lo relacionado con su peso y su imagen.

En una reciente entrevista la cantante confesaba:

“En aquel momento (Operación Triunfo), en aquella España, se estaba más pendiente de si perdía o no kilos. Yo he sido feliz y he tenido una buena infancia”, relataba.

En su charla con Jordi Évole llegó a confesar que había pensado que la hicieron ganadora por pena:

"Llegué a pensar que gané el programa por pena. 'Vamos a votarla que tiene que ganar porque pobrecita'".

"Lo llegué a pensar. Si fuera más delgada, con los dientes derechos, sin gafas y con ropa ceñida o hablando mejor... ¿Me merecía ganar ese programa?", confesaba.

| Atresmedia

Pero todos esos recuerdos ya forma parte del pasado, un pasado que poco tiene ver con su actual presente. Rosa también habló sin tapujos sobre las imposiciones que tuvo que afrontar por parte de las discográficas. Y que ahora como artista independiente ya no permite.

Rosa es ahora la dueña de su carrera y ella misma reconoció que alejarse de la industria discográfica fue la mejor de las decisiones.

Así que no solo se encuentra en su mejor momento profesional sino también personal.

Rosa López sorprende con su última publicación

Rosa es muy activa en redes sociales y muchas veces deja sin palabras a sus seguidores con sus impactantes publicaciones. En una de sus recientes instantáneas, la cantante dejaba boquiabiertos a sus fans.

López es una artista en toda regla y ella mejor que nadie sabe que la inspiración puede surgir en cualquier rincón. Y eso es justo lo que le ha ocurrido.

La intérprete subía unas fotografías de lo más sugerentes donde salía en el baño, utilizando la alcachofa de la ducha como micrófono:

"La inspiración aparece en los lugares más inesperados", escribía Rosa en el post.

Así daba a entender que hasta el baño puede ser un lugar ideal para la creatividad cuando está sola en casa. Sus fanáticos no han dudado en piropear las instantáneas y dejarle varios comentarios de cariño y admiración.

